蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　中外製藥員工：在這工作很幸福

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》，今年是第三年邀請台灣企業參與評選HR Asia Award，共有162家企業報名參選，僅有45家獲獎。其中去年首度參加《HR Asia》雜誌選拔，就獲得「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies To Work For）的台灣中外製藥，今年再度脫穎而出獲獎，成為員工心目中的幸福企業。





HR Asia Award這項在亞洲區富有盛名的人力資源獎項，評選範圍涵蓋亞洲11個主要市場，參與者囊括各領域知名企業。以嚴謹的全面評估模式（T.E.A.M: Total Engagement Assessment Model），對亞洲超過200萬位員工與雇主之真實感受進行調查，由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會，透過企業調查報告、線上稽核企業對人力資源計畫的投入與成果，並直接邀請參選公司員工，以匿名方式填寫整體員工投入度問卷，為自己公司打分數，挑選出各領域的傑出企業品牌。該問卷設計分為「核心」、「自身、以及「團隊」三大面向，衡量員工對於工作環境與業務的參與度及認同度。企業也可以透過員工問卷結果，了解整體組織工作環境的優缺點。



▲公司年皆會舉辦全額補助的海外旅遊、同時結合公益淨灘、種樹活動與單車行，讓休閒活動更有意義。（圖／資料照片）

根據2020年評鑑，台灣中外製藥在三大領域，所有問卷題目得分皆領先產業平均值15個百分點以上。其中又以「公司鼓勵雇員不斷自我增值與學習」、「我清楚自己工作職責」、「我不斷地尋找自我提升方法，可以更充分地發揮在工作上」、「我相信其他隊員清楚職責，並承擔起自己所在工作崗位的責任」這幾項題目上，大幅領先業界平均。顯見台灣中外製藥相當重視員工福利與自我成長，無論在鼓勵員工進修，或是團隊合作管理上，皆深獲員工的高度認同，這也是台灣中外製藥能夠在競爭激烈的162間企業中勝出，蟬聯台灣區最佳雇主企業的重要關鍵。





台灣中外製藥表示，數十年來，不僅致力成為「頂尖的醫療產業先驅」，對於落實社會責任及人才重視更不遺餘力。此外，為了打造幸福職場環境，更是下足功夫，提供業界最好與首創的員工福利，並不斷鼓勵員工自我成長，創造具凝聚力和歸屬感的工作氛圍。



▲公司年皆會舉辦全額補助的海外旅遊、同時結合公益淨灘、種樹活動與單車行，讓休閒活動更有意義。（圖／資料照片）

台灣中外製藥員工就表示，除了可以申請全額補助外訓課程費用，公司也安排英、日語課程及每年2、3次的教育訓練。福利方面，除了優於勞基法的休假與獎金制度，友善的哺乳環境也讓許多女性員工得以兼顧家庭與事業，而最讓人津津樂道的，就是每年皆會舉辦全額補助的海外旅遊、同時結合公益淨灘、種樹活動與單車行，讓休閒活動更有意義。





此外，中外不斷優化各項程序且人性化的管理，更讓員工們表示，能夠讓每個人都能從工作中找到成就感，並樂在其中。能在一個充滿活力、開放的團隊工作環境裡工作，大家各司其職且互相幫助，成為彼此的神隊友，無怪乎員工們直說「在這裡工作很幸福！」



