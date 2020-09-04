冷氣「連開24小時」反而省電？行家神解台人迷思：別傻了

近年來夏天越來越熱，全台氣溫動不動就飆破35度，許多人不想出門就整天窩在家吹冷氣。日前就有傳聞「保持家中恆溫26度，全天候變頻冷氣不關機」反而比較省電，但實測後卻有成功節省萬元電費跟電費暴漲兩種不同結果，對此就有冷氣空調行家的師傅出面解釋兩者差異。

原PO在臉書社團《台灣工業通風研究社》就分享自己被問過「冷氣24小時連續開反而比較省電」的消息是否為真，他就解釋這之中的核心差異在於「室內空間大小」和「通風空調節能觀念」。原PO就舉例提到先前全戶空調且24小時連續運轉的案例，室內空間因為夠大，「每次關停啟動冷氣系統，都會大量浪費原已蓄滿的乾燥涼爽空氣，但改採24小時空調連續運轉以後，就不再有同樣的浪費，所以才會省電」，更提到這樣的變頻冷氣壓縮機幾乎全天都維持在中低速運轉，能維持較高能源效率模式，也足以維持室內冷氣的消耗。

▲原PO就解釋不同居住空間的通風空調、冷氣的節能細節其實大不相同。（圖／臉書社團《台灣工業通風研究社》）

另外他也針對空間較小型的住宅空間作出解釋，以一般在外租屋的12坪套房來說，採行24小時空調連續運轉的方式比較不適合，「不會更省電，只會更耗電」，原PO就指出「這麼小坪數的房間，這麼小的氣積，只需安裝市面上最小台的冷氣機，就能在短時間內快速使室內空氣變涼爽」。

文末他也強調其實「每一個通風空調案例，控制細節都是不一樣的」，建議民眾在挑選空調和冷氣機時，必須考慮家中空間和使用習慣。而這篇文章曝光，也有不少網友終於解開疑惑，在底下留言表示「這真的長知識了！常常看到有人說24小時不要關冷氣才會省電，整個顛覆我對『冷氣很耗電』這件事情的思維，原來其中有貓膩」、「原來如此」、「以前真傻」、「說明的真清楚！感謝」、「好險我家是豪『窄』，只有睡覺才吹冷氣，其他時間就通風換氣而已」。（編輯：楊智傑）