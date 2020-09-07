豐謙建設入主台中北屯路核心　集合各優勢條件詢問度夯

根據台中市最新人口統計資料顯示，北屯區擁有約28萬4427人口，高居各行政區之冠，近年來的發展也受惠於好市多北台中店及洲際娛樂商城兩大招商案引資，加上軌道經濟（捷運綠線）陸續發酵，購屋成本較其他區域低等因素，吸引購屋族的青睞及注意。
北屯目前較熱門的四大熱區包含11期、北屯機廠G0總站、單元12、廍子區段等，店家林立，生活機能也日趨成熟，在這樣利多的條件下，北屯今年第一季全市遷入人口是所有行政區中的冠軍，專家表示，北屯區房價親民、生活機能成熟，加上捷運通車以及COSTCO北台中店將開幕等因素，吸引人口移入讓房市交易熱絡。
台中知名建商「豐謙建設」搭上北屯房市的熱潮，特別在北屯路和大成巷購入近800坪基地，預計將打造北屯超高大樓21樓，主打2至4房，戶戶三面採光，規劃以自住客為主的宜居建築，遠眺單元12，訴求大尺綠化。再加上此地段擁有完整享受到生活便利機能，未來土地增值利多條件。建商表示，北屯區房市近幾年相當熱，土地顯得很有價值，精華的地段更是難得，能夠在這個地段置產，以親民的價格購屋CP值很高，８月１日推出預約以來，收到相當多的詢問，20日也開放首波預購。
豐謙北屯路新案「豐謙森立方」，基地周邊有7大商圈，生活相當便利，附近也有北屯居民必去的一點利市場及大買家，未來COSTCO北台中店一開幕，一定會再讓北屯居民瘋狂。除生活及地理條件較其他區域更有優勢之外，在「交通」的優勢上，擁雙鐵（捷運綠線、台鐵火車站）共構、交通非常便利、也讓北屯成為台中最具優勢的行政區。家長們注重的「學區」，附近的舊社里學區是僑孝國小，東光里學區的東光國小，再加上當地也鄰近太平區新光國小，因此普遍受到喜愛。
「豐謙森立方」同步直接享有北屯商圈的成熟機能、捷運優勢、北屯好市多商圈等優勢條件，詢問度及預約熱絡不斷，該案預計9月下旬將正式公開。