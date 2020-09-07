豐謙建設入主台中北屯路核心　集合各優勢條件詢問度夯

根據台中市最新人口統計資料顯示，北屯區擁有約28萬4427人口，高居各行政區之冠，近年來的發展也受惠於好市多北台中店及洲際娛樂商城兩大招商案引資，加上軌道經濟（捷運綠線）陸續發酵，購屋成本較其他區域低等因素，吸引購屋族的青睞及注意。





北屯目前較熱門的四大熱區包含11期、北屯機廠G0總站、單元12、廍子區段等，店家林立，生活機能也日趨成熟，在這樣利多的條件下，北屯今年第一季全市遷入人口是所有行政區中的冠軍，專家表示，北屯區房價親民、生活機能成熟，加上捷運通車以及COSTCO北台中店將開幕等因素，吸引人口移入讓房市交易熱絡。





台中知名建商「豐謙建設」搭上北屯房市的熱潮，特別在北屯路和大成巷購入近800坪基地，預計將打造北屯超高大樓21樓，主打2至4房，戶戶三面採光，規劃以自住客為主的宜居建築，遠眺單元12，訴求大尺綠化。再加上此地段擁有完整享受到生活便利機能，未來土地增值利多條件。建商表示，北屯區房市近幾年相當熱，土地顯得很有價值，精華的地段更是難得，能夠在這個地段置產，以親民的價格購屋CP值很高，８月１日推出預約以來，收到相當多的詢問，20日也開放首波預購。



▲豐謙北屯路新案「豐謙森立方」，基地周邊有7大商圈，生活相當便利（圖／資料照片）