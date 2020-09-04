澎湖金蝦趴！賴峰偉五星級酒店化身蝦蟹型男主廚

「菊島優鮮海味季－蟹逅澎湖金蝦趴」4日在五星級的福朋喜來登酒店正式開跑，現場澎湖縣長賴峰偉化身蝦蟹主廚，與活動代言人名廚「廚佛瑞德」以澎湖蝦、蟹做為主題大秀廚藝，並邀集百人共享「百人蝦蟹海味宴」，希望藉由美味的蝦蟹料理為號召，讓遊客在秋冬季過來澎湖大啖肥 滋滋的蝦蟹美食。



▲縣府辦理「蟹逅澎湖金蝦趴」活動，除藉此推廣澎湖的蝦蟹漁產品外，也透過沙蟹復育體驗活動，向大眾宣導「漁業資源永續利用」的概念。（圖／記者張塵攝，2020.09.04） 賴峰偉這陣子馬不停蹄在台澎之間奔波，日前在購物台一口氣賣出750公斤石斑魚，今天又大力推廣澎湖蝦蟹的新鮮肥美，他說縣府首度辦理「蟹逅澎湖金蝦趴」活動，除藉此推廣澎湖的蝦蟹漁產品外，也透過沙蟹復育體驗活動，向大眾宣導「漁業資源永續利用」的概念。



▲109年度預計放流750萬(尾、粒、隻)水產種苗，創造漁業經濟產值約為3500萬元。（圖／記者張塵攝，2020.09.04） 農漁局表示，澎湖縣政府108年度共放流747萬6341(尾、粒、隻)水產種苗，創造漁業經濟產值約為3000萬元，109年度預計放流750萬(尾、粒、隻)水產種苗，創造漁業經濟產值約為3500萬元(高價值水產種苗比例提升)，期盼在經濟與海洋永續間取得平衡。



▲網路名廚「廚佛瑞德」則在現場以明蝦及三點蟹，烹煮出令人食指大動的「中南美香料蒜味明蝦」、「金沙三點蟹」料理。（圖／記者張塵攝，2020.09.04） 網路名廚「廚佛瑞德」則在現場以明蝦及三點蟹，烹煮出令人食指大動的「中南美香料蒜味明蝦」、「金沙三點蟹」料理，並力讚澎湖蝦蟹Q彈脆口又鮮美，絕對值得大家到澎湖來品嘗。



▲「蟹逅澎湖金蝦趴」系列活動有「蝦蟹海味宴」、「蝦蟹海味輕旅行」、「最強蝦蟹料理王」等三大主軸。（圖／記者張塵攝，2020.09.04） 「蟹逅澎湖金蝦趴」系列活動有「蝦蟹海味宴」、「蝦蟹海味輕旅行」、「最強蝦蟹料理王」等三大主軸，即日起至10月26日將緊鑼密鼓展開，歡迎有興趣的民眾踴躍參加，並密切關注農漁局FB粉絲專頁或「蟹逅澎湖金蝦趴」官方活動網站(https://jinshiapa.vrworld.com.tw/)相關訊息。



