用中文說這「2字」！美國南加大教授慘遭停職　網全震驚

美國一名南加州大學的教授，在解釋語言的相對詞時，將英文的「that」解釋等同中文的「那個」，雖然標音算是標準，但聽在黑人學生的耳裡卻不是如此，隨後被指控發音聽起來像歧視黑人的詞彙「nigger」，而該名教授目前也暫時被停職。





根據美媒報導，南加大馬歇爾商學院（Marshall School of Business）溝通相關課程教授派頓（Grrd Patton），日前在線上授課時，提到有關「填充詞」的用法，而他當時也以英文的「that」為例，不過在中文就是「那個」，他也重複說了三次「那個」，結果卻引起非裔學生的不滿。





學生指責，該名教授在三堂他所開設的課程中，每一節課都唸出大約5次的「N字」單字，學生也表示，這舉動冒犯了所有班級裡的黑人同學。對黑人來說，「The N-Word」是具有歧視性的。該名學生也指出，已和中國的同學確認過，他們對於線上課程所提到的內容也感到十分震驚。



