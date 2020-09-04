用中文說這「2字」！美國南加大教授慘遭停職　網全震驚

美國一名南加州大學的教授，在解釋語言的相對詞時，將英文的「that」解釋等同中文的「那個」，雖然標音算是標準，但聽在黑人學生的耳裡卻不是如此，隨後被指控發音聽起來像歧視黑人的詞彙「nigger」，而該名教授目前也暫時被停職。
根據美媒報導，南加大馬歇爾商學院（Marshall School of Business）溝通相關課程教授派頓（Grrd Patton），日前在線上授課時，提到有關「填充詞」的用法，而他當時也以英文的「that」為例，不過在中文就是「那個」，他也重複說了三次「那個」，結果卻引起非裔學生的不滿。
學生指責，該名教授在三堂他所開設的課程中，每一節課都唸出大約5次的「N字」單字，學生也表示，這舉動冒犯了所有班級裡的黑人同學。對黑人來說，「The N-Word」是具有歧視性的。該名學生也指出，已和中國的同學確認過，他們對於線上課程所提到的內容也感到十分震驚。
派頓教授道歉並回應「他並無任何種族歧視，在十年的教學生涯中，語言溝通課程受到很多正面評價。也努力為學生提供全球化，真實世界以及應用範例和插圖等教材的準備，讓課程生動一些，但這次卻因聽到一個特定例子而受到指責」。對此，該校校長也回應「為了派頓教授使用聽起來像是種族歧視的中文詞彙，我們感到很抱歉」，也暫時由一名新教員接管剩餘課程的教學。
該事件也被網友分享到PTT上，引起網友熱議，「有夠扯」、「以為是笑話，結果是真的，哭啊」、「但『那個』在中文太常用了，很難避掉啊」、「這真的太誇張了」、「冷笑話真的成真了」。（編輯：郭佩蓉）