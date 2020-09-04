台灣之光「外援口罩」也摻陸製貨？指揮中心回應了

先前台灣自豪地透過台灣口罩國家隊，對其他國家伸出援手，捐助了5100萬片的口罩，沒想到現在遭到質疑，這裡頭是否含有加利科技的非法陸製口罩，對此，指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，原則上援外口罩，都是外科用口罩，這5100萬片口罩中，沒有加利科技公司生產的口罩。
另外，蔡壽洤提到，在3月30號查獲加利科技公司，從大陸進口非醫用口罩上，竟有偽標MIT，當時在關務就被裁罰9萬元，而且加利科技也聲明放棄這批口罩，所以沒有流入市場，因此才沒有上報指揮中心。
蔡壽洤強調，加利科技在口罩國家隊中發生這次事件，是單一事件，不能說其他國家隊口罩的品質，存在很大疑慮，因為其他廠商品管要符合藥證相關許可才能生產，並強調指揮中心也會進行抽驗，現在因為加利科技事件爆發，也將會提高抽驗、抽查的比例，讓品質達到安全條件。
另外有民眾擔心，先前一直以來，可能都使用到加利科技的口罩，蔡壽洤表示，全面徵用開始時（2月～5月）都有進行抽驗，那時候加利公司是合格的，而且加利公司是在6月後，才開始從中國大陸進口非醫用口罩。
針對加利公司指控，徵用數量過大，指揮中心也表示，6月定額徵用800萬片，是考量廠商需求，開放一部分自由市場銷售，當時有個意願調查書，讓廠商依據產能去填上徵用的相關數量，但每個人的意願都會少填，因為國家當時是2.7塊一片，在外面業者可以賣超過5塊。
蔡壽洤解釋，後續徵用800萬片口罩時，是依據全面徵用期間（16億片），繳出多少數量當分子，16億片總徵用量為分母，得出的比例，再去乘上800萬片，所算出來的。目前加利公司所流出的口罩，指揮中心表示，透過實名制購買者，可以回到藥局、超商、超市等通路換貨，而這次換貨產生的處理費用，將由指揮中心會先代為支付，未來行政處理費用，物資組會跟加利公司討回。
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