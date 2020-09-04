「我的婆婆殺了我」媳婦留遺書輕生　潔哥嘆：女人硬起來

綜合媒體報導，該女子於日前輕生，其像是遺言的最後一篇臉書，控訴「我的婆婆殺了我」、寫出許多嫁到婆家後的心酸，文章持續在網路流傳，更在近日掀起熱議，讓此案躍居媒體版面。
網紅「潔哥」李秉潔也在臉書轉發此文，更感慨表示，「其實不太了解台灣很多媳婦怕婆婆是什麼道理」，李秉潔直言，「給尊重那是一定的，但是如果遇到這種會欺負媳婦的婆婆幹嘛給尊重，女人要硬起來！」
李秉潔強調，「寧願離婚自己帶小孩爽過，真的不需要被傳統束縛，人生只有一次，自己過的爽才是最重要的。」李秉潔認為，如果覺得結婚是等於「嫁進別的家庭」，那不如不要結婚，寧願單身一輩子。因為「結婚是兩個人建立起一個新的家，不是變成另一個家庭的人」。
根據《ETtoday新聞雲》報導，該女子丈夫接受訪問時表示，「網路的東西不可信」；該女子公婆則是解釋彼此相處之間沒有問題，但「再說什麼也都百口莫辯」。而該女子的妹妹則表示，「不想引起仇恨，不想這樣的憾事再發生」。該女究竟為何想不開，相關細節如今家屬們都不願再多提。（編輯：倪浩軒）
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