加利辯「陸口罩防護力達99.8%」！教授曝關鍵：模糊焦點

加利公司負責人林明進在接受媒體聯訪時辯稱，從大陸工廠進口工業級口罩，防護力數據高達99.8%，比台灣醫療口罩的95%標準還高，才加上自家鋼印，以公司信譽擔保，絕非以劣質口罩魚目混珠；最後林明進還嗆，「做了錯事一定會承擔，但希望趕快把我們踢出國家隊，員工已經快要受不了」。
對此，招名威則質疑，「這樣做是在模糊焦點吧？重點都是在違約，拿政府補助原料也是用光用盡。員工有因此輪休了嗎？看他們的產量，我不覺得這是很好的藉口」。
招名威隨後也解釋，「如果是以BFE（Bacterial Filtration Efficiency）來說，工業用確實是比醫療用等級要高，台廠當然不可能也不會做不到99.8%；拿膠帶纏一圈不就得了，還100%！其實BFE大於95%以上就有防護力，過濾性太高的口罩長戴會喘不過氣；我認為在防護力與配戴舒適度上必須取得平衡點，否則若不考慮透氣與否，做到120%都行」。（編輯：潘毅）
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