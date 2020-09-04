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加利辯「陸口罩防護力達99.8%」！教授曝關鍵：模糊焦點

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 18:06:12

▲加利科技公司被爆8月時引進陸製非醫用口罩，摻入作為國家隊徵用口罩。（示意圖／翻攝自林淑芬臉書）
▲加利科技公司被爆8月時引進陸製非醫用口罩，摻入作為國家隊徵用口罩。（示意圖／翻攝自林淑芬臉書）
加利科技公司被爆8月時引進陸製非醫用口罩，摻入作為國家隊徵用口罩，消息震驚台灣社會。該公司負責人林明進則辯稱「從熟識的大陸工廠進口工業級口罩，都已經過廠內篩選及品管，還送往紡研所檢驗，防護率高達99.8%，絕非以劣質口罩魚目混珠」。對此，中原大學教授招名威則認為「違法才是關鍵」，並認為加利此舉是在「模糊焦點」。

加利公司負責人林明進在接受媒體聯訪時辯稱，從大陸工廠進口工業級口罩，防護力數據高達99.8%，比台灣醫療口罩的95%標準還高，才加上自家鋼印，以公司信譽擔保，絕非以劣質口罩魚目混珠；最後林明進還嗆，「做了錯事一定會承擔，但希望趕快把我們踢出國家隊，員工已經快要受不了」。

▲（圖／翻攝臉書）
▲招名威認為重點不再於防護效果，而是違法問題。（圖／翻攝招名威臉書）
對此，招名威則質疑，「這樣做是在模糊焦點吧？重點都是在違約，拿政府補助原料也是用光用盡。員工有因此輪休了嗎？看他們的產量，我不覺得這是很好的藉口」。

招名威隨後也解釋，「如果是以BFE（Bacterial Filtration Efficiency）來說，工業用確實是比醫療用等級要高，台廠當然不可能也不會做不到99.8%；拿膠帶纏一圈不就得了，還100%！其實BFE大於95%以上就有防護力，過濾性太高的口罩長戴會喘不過氣；我認為在防護力與配戴舒適度上必須取得平衡點，否則若不考慮透氣與否，做到120%都行」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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加利公司 林明進 口罩國家隊 招名威 防護力

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