MIT口罩信譽崩盤？陳時中：會查清楚、維持榮耀

近日傳出衛福部配送的實名制口罩中混充中國大陸製非醫用口罩，引發各界關注，衛福部長陳時中今（4）日下午出席台灣人權影展開幕記者會時也受訪表示，雖然指揮中心在3月時就曾查到，但並未流入市面因此未上報，另外，對於台灣製造的口罩信譽問題，陳時中則說，「我們查清楚，讓國家隊繼續維持榮耀。」





對於國內爆發中國大陸製口罩流入市面爭議，指揮中心今日召開記者會指出在3月就曾查到，但卻未上報，陳時中緩頰，那是關務當時的例行作業，指揮中心物資組說他們知道，但是因為沒有流入市面所以也沒有上報、裁罰，自己也是這兩天才知道，「但這也不需要每一件事都報上來，內部當時認為已經處理完全了。」，不過現在既然市面上已經發現有非台灣製的口罩流入市面，所以還是會有系統性的調查。





而台灣的品牌信譽是否會因此崩盤？陳時中則說，「當然短時間大家會有這樣的疑慮，但是這不是我們台灣的口罩出問題，而是有中國製的口罩流入市面，混淆視聽，所以我們查清楚，讓國家隊繼續維持榮耀。」





陳時中表示，過去市面上就有一些中國大陸製口罩進來，未來台灣製的口罩，怎麼讓民眾區別更清楚，會進行標示研議，希望能夠逐片標示，不過這關係到生產線還要換鋼印等，需要準備的時間，行政方面的調查衛福部都在進行，不過在法律上的問題還是讓檢調進行調查，





陳時中強調，如果有觀察到藥局有混用問題是絕對不允許的，不過目前市面上有一些中國製的口罩流入市面，我們會擔心他們的品質是不是夠好，為了讓民眾在選擇、辨識上更加清楚，因此如何讓台灣製的口罩標示得更清楚，目前也在進行研議，這些中國大陸製口罩不見得是醫用口罩，但不是中國大陸製造的就不行，而是要讓使用者能更清楚的分辨，方向會以逐片標示為方向，不過這樣產線也要換鋼印等等，需要一些準備的時間。



