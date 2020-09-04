買到山寨？口罩沒鋼印民眾心驚驚　製造商掛保證：是MIT

民眾謝小姐投訴，日前向雅威生技訂購一箱台灣國際生醫製造的醫用口罩，裡面共有 40 盒，每盒 50 片裝，但打開之後發現，口罩上面沒有鋼印標示，她實際打電話向台灣國際生醫求證，對方回應，該公司生產的口罩都會有鋼印，且使用的包裝袋也非過去常用的材質，因此謝小姐懷疑買到的口罩貨源有問題。
對此，經銷商雅威生技喊冤，該批口罩是由直接由上游供應商出貨，供應商也都是由台灣國際生醫直接進貨，這些都有進貨單可以證明，自己完全都沒有經手，而且跟供應商已經合作多年，不可能拿商譽開玩笑，更不可能大費周章將內容物置換。至於為什麼口罩沒有鋼印？包裝也不同？這部分要跟製造商台灣國際生醫了解。
《NOWnews今日新聞》記者也實際聯絡台灣國際生醫，他們回應，經查證，公司因設備調整，確實在 9 月 1 日生產過一批沒有鋼印標示的口罩，剛好就是謝小姐收到的這批貨；口罩包裝則是因為每次進的包材不同，使用的包裝機器也不同，才會有差異，可能是因為溝通上的問題，才會造成消費者誤解，若消費者有疑慮，可以聯絡經銷商退換貨。
衛福部食藥署品質監督管理組科長李思鈺指出，目前醫用口罩確實沒有強制規定藥打上 MIT 鋼印，所以民眾有可能會買到沒有鋼印標示的口罩，若民眾對購買的口罩有疑慮，可以向地方縣市衛生局投訴，衛生局將會進行追查。