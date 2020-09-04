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買到山寨？口罩沒鋼印民眾心驚驚　製造商掛保證：是MIT

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-09-04 18:50:30

▲有民眾購買到沒有鋼印標示的醫用口罩，懷疑貨源有問題，不過製造商回應，剛好該批口罩生產時，因設備調整才沒有印上鋼印，可能是因為溝通上的問題，才會造成消費者誤解。（圖／民眾提供）
▲有民眾購買到沒有鋼印標示的醫用口罩，懷疑貨源有問題，不過製造商回應，剛好該批口罩生產時，因設備調整才沒有印上鋼印，可能是因為溝通上的問題，才會造成消費者誤解。（圖／民眾提供）
加利科技公司涉將中國大陸進口的口罩，偽裝成 MIT 醫用口罩流入市面，消息一出，不少人都擔心自己買到非台灣製的口罩。有民眾向《NOWnews今日新聞》投訴，透過經銷商雅威生技買進一箱台灣國際生醫製造的醫用口罩，但口罩上沒有鋼印標示，包裝也跟以往 50 片一包不同，懷疑貨源有問題。對此，雅威生技喊冤，口罩都是直接從上游供貨商出貨，自己完全都沒有經手；而台灣國際生醫則回應，該批口罩確實是自家生產，若消費者有疑慮，可以聯絡經銷商退換貨。

民眾謝小姐投訴，日前向雅威生技訂購一箱台灣國際生醫製造的醫用口罩，裡面共有 40 盒，每盒 50 片裝，但打開之後發現，口罩上面沒有鋼印標示，她實際打電話向台灣國際生醫求證，對方回應，該公司生產的口罩都會有鋼印，且使用的包裝袋也非過去常用的材質，因此謝小姐懷疑買到的口罩貨源有問題。

▲記者實際購買同品牌的醫用口罩，確實上面印有「
▲記者實際購買同品牌的醫用口罩，確實上面印有「 made in taiwan 」鋼印標示。（圖／記者陳致宇攝）
對此，經銷商雅威生技喊冤，該批口罩是由直接由上游供應商出貨，供應商也都是由台灣國際生醫直接進貨，這些都有進貨單可以證明，自己完全都沒有經手，而且跟供應商已經合作多年，不可能拿商譽開玩笑，更不可能大費周章將內容物置換。至於為什麼口罩沒有鋼印？包裝也不同？這部分要跟製造商台灣國際生醫了解。

《NOWnews今日新聞》記者也實際聯絡台灣國際生醫，他們回應，經查證，公司因設備調整，確實在 9 月 1 日生產過一批沒有鋼印標示的口罩，剛好就是謝小姐收到的這批貨；口罩包裝則是因為每次進的包材不同，使用的包裝機器也不同，才會有差異，可能是因為溝通上的問題，才會造成消費者誤解，若消費者有疑慮，可以聯絡經銷商退換貨。

衛福部食藥署品質監督管理組科長李思鈺指出，目前醫用口罩確實沒有強制規定藥打上 MIT 鋼印，所以民眾有可能會買到沒有鋼印標示的口罩，若民眾對購買的口罩有疑慮，可以向地方縣市衛生局投訴，衛生局將會進行追查。

關鍵字

口罩 鋼印 加利 食藥署 陸製口罩

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