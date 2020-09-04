美國帥哥基隆中元祭初體驗　大讚：此生必參加這儀式！

自19世紀中以來，中元祭對在地人來說是備受期待的年度盛事，而之所以會稱此期間為「鬼月」是因為許多家庭會在這時節虔誠地迎接已逝的祖先「回家」。

然而，身為外國人聽到這裡，可能不免俗聯想到萬聖節，然而，這個節日與萬聖節有極大的差異。當地不僅會殷勤地點燈、播放音樂和大肆慶祝，基隆的夜市更是熱鬧，每一間攤販前擠滿當地居民和來自世界各國一同共襄盛舉的遊客。

▲拼圖，宗親會花車遊行(右)、水燈準備下水(左）(The China Post)

今年中元祭從9月1日開始，而我這次參加的My Taiwan Tour大力推薦以下三個好玩行程和地點：主普壇、基隆廟口夜市以及附近的街道和八斗子的放水燈活動。