美國帥哥基隆中元祭初體驗　大讚：此生必參加這儀式！

亞洲各國都會舉辦中元節活動，但基隆的中元祭被譽為全台最盛大、特別的中元節祭典，在這裡各宗親會的花車會在街上遶境，而巨大的「水燈」也會被點燃，施放到海裡。
自19世紀中以來，中元祭對在地人來說是備受期待的年度盛事，而之所以會稱此期間為「鬼月」是因為許多家庭會在這時節虔誠地迎接已逝的祖先「回家」。
然而，身為外國人聽到這裡，可能不免俗聯想到萬聖節，然而，這個節日與萬聖節有極大的差異。當地不僅會殷勤地點燈、播放音樂和大肆慶祝，基隆的夜市更是熱鬧，每一間攤販前擠滿當地居民和來自世界各國一同共襄盛舉的遊客。
如果你來到此地，千萬別錯過第31攤的滷肉飯、芋頭甜品、地瓜點心、海苔和新鮮海鮮料理，搭配各式各樣的奶茶更是慶祝節慶和消暑的最佳搭配。
今年中元祭從9月1日開始，而我這次參加的My Taiwan Tour大力推薦以下三個好玩行程和地點：主普壇、基隆廟口夜市以及附近的街道和八斗子的放水燈活動。
另外，9月2日主普壇也會舉辦「辦桌」供大家與祖先們一同饗宴。觀光客可以來到這座山頂廟口參與這場盛宴，但是要切記不要帶香蕉（台語：招）、李子（台語諧音：你）或水梨（台語：來）以免好兄弟吃得太開心，捨不得離去。