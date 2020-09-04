國際人權影展開幕　陳時中：醫療防疫也應存在人權

「2020年台灣國際人權影展」今（4）日於台北光點華山電影館開幕，影展主題包含醫療人權、國際移動兩大主題，除了文化部長李永得親自出席，也邀請衛福部長陳時中一同共襄盛舉，探討在疫情之下更需要被重視的醫療人權議題，陳時中指出，對於我們心生恐懼的疫情並不是將感染者隔離就好，而是找出有人性的辦法。





國家人權博物館表示，自2017年起開辦台灣國際人權影展，透過每年選介國際上重要的人權議題電影，讓民眾有機會透過多元視角，了解各種人權議題的發展情況，今年影展手冊新增人權教育別冊，提供民眾人權電影教育的工作方法，期望藉由影展引起多元價值的討論和激盪。





李永得表示，在全世界疫情都非常嚴重的情況之下，在台灣還可以用看電影推廣人權教育，是非常不容易的，「我們的防疫非常成功，也感謝陳時中部長，透過看電影了解人權，這也是人權。」電影有很強宣傳力，也是觀眾容易接近的，透過欣賞電影了解人權是一個非常好的方式，醫療人權、移動人權、轉型正義，人權與文化就像同義詞，無所不包、無所不在，希望大家藉由影展，讓台灣成為一個更公平更正義的社會。



▲李永得表示，人權與文化就像同義詞，無所不包、無所不在，希望大家藉由影展，讓台灣成為一個更公平、更正義的社會。（圖／記者林調遜攝,2020.09.04）

陳時中則說，醫療也可能造成社會的傷害，在疫情時候我們限制大家的自由，藉由控制疫情的名義、需要，限制了很多人的自由和移動，「我好像揹滿了箭靶，那到底對還不對？有哪些是需要深刻省思的？是我們面對疫情需要思考的問題」，未來更多疫情發生的情況，大家都需要「標示」、「隔離」，想把他們移除，但在移開的過程中，對他們的人權是否有所損害。





陳時中舉例，如大家都希望把HIV標示出來，這樣大家就安全了，對新冠肺炎也一樣，大家認為我們把它標示、隔離出來，那就安全了，但我們要思考有效性，要如何用最少的傷害達到最大的效果，不能把人權全部放棄，需要社會共同思考，「而不是把不要的東西丟在一邊」，而是共榮共存，這才會形成文化的一部分，把人權融入生活、融入醫療，好的文化底蘊的社會，才會找出有人性的辦法。



▲陳時中則說，把人權融入生活、融入醫療，好的文化底蘊的社會，才會找出有人性的辦法。（圖／記者林調遜攝,2020.09.04） 在醫療人權專題選映《帝國餘瘧》、《3cm》、《行過幽冥之河》，反思成本效益考量、國際角力，以及人性考驗下，醫療是否仍為基本人權，進而思考面對新冠肺炎的緊急狀態中，各種人權挑戰。開幕片《帝國餘瘧》從瘧疾肆虐下的非洲切入，拓展觀眾進一步思考醫療資源與人權處境，在疫情全球延燒的此刻，更顯重要。





國際移動專題鎖定難民、移工主題，從影片《人造邊境》、《破境不重圓》提供更多角度認識難民跨國移動的問題，而《瞄準難民》、《滯海》將進一步延伸國際難民影像反思，運用影像讓觀眾以身體去經驗難民的處境。《出伊朗記》和本土作品《九發子彈》、《第一鮪》讓觀眾看見移工現況，以及直視臺灣對移工嚴重的歧視，浮現過去隱身在周遭的人權問題。





台灣國際人權影展將於9月4日至6日在臺北光點華山電影館、9月24日至27日在高雄的高雄市電影館舉行，10月1日至11月15日期間則將進行全台聚落串聯放映活動，共計58場巡迴，讓今年度的議題作品更深入一般大眾生活。









