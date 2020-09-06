單身女性來台灣安全嗎？比利時模特兒曝這點完勝其他國家

夏洛特18歲那年首次單獨來到亞洲旅行，後來曾到印度、瑞典當交換學生。回想起初次聽到「台灣」這個島國是在韓國學習韓文時，一位朋友向她大力推薦台灣，直說台灣是他去過最棒的地方之一，就在那一刻，夏洛特心中種下一棵種子，對於這座美麗島嶼的好奇心逐漸擴大。
「身為一位單身女性遊客，我覺得在台灣非常安全。」去年底來台打工度假的夏洛特信誓旦旦地說，台灣文化非常現代，帶有西方的感覺，所以在這裡我完全可以做自己。
她建議女性若單身旅行，到了一個國家可以先觀察當地女性的行為習慣，「跟著他們做就對了！」
舉例來說，若當地人晚上8點後不會獨自一人搭火車，那你就別搭；若當地人穿著都不會露出腿部、胸部，那就照做。
「但是在台灣，我覺得很自在，根本不需要特別去適應。」
在台灣不僅治安令夏洛特為之驚嘆，珍奶、騎樓、垃圾車文化對她來說都非常新奇。現在人在比利時的她表示，「離開台灣後我超懷念垃圾車播放的音樂！」
此外，她也非常想念台灣的食物，不只好吃、非常經濟實惠又方便，一出門可以去便利商店採買，周遭還有各式各樣便宜美食。
當然在台灣交到的朋友、人情味、還有點一杯咖啡可以做一個下午的咖啡店，都是她離開台灣後，念念不忘的美好回憶。
「希望等疫情控制下來後，我可以快快再去台灣，製作更多影片，讓世上更多人看到台灣的美好。」