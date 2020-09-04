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「我的婆婆殺了我」媳婦遺書瘋傳！律師沉痛：老公在幹嘛

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 21:10:31

▲北市一名女子在臉書留下「我的婆婆殺了我」的文章後輕生，消息曝光引發台灣社會譁然。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
▲北市一名女子在臉書留下「我的婆婆殺了我」的文章後輕生，消息曝光引發台灣社會譁然。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
北市一名女子在臉書留下「我的婆婆殺了我」的文章後輕生，消息曝光引發台灣社會譁然。對此，律師呂秋遠就在臉書分享個人見解，並點破處理婆媳關係的訣竅。

對此事件，呂秋遠表示，「個案裡的婆媳問題就不多說，因為事實真相究竟如何，很難從臉書上的隻字片語去了解，只能從通案的狀況去表達我個人的見解」，但針對婆媳關係，呂秋遠認為，「要能妥善處理，只有三個訣竅：首先不要住在一起！其二仍然不要住在一起！其三還是不要住在一起！如果真的逼不得已要住在一起，還是有三個訣竅：老公在幹嘛？老公在哪裡？老公死了嗎？」

▲（圖／翻攝臉書）
▲呂秋遠提到，「如果連有血緣關係的家人同住都會有許多爭執，那就更別說沒血緣關係的『類女兒』會跟婆婆有多少衝突」。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
呂秋遠解釋，「如果連有血緣關係的家人同住都會有許多爭執，那就更別說沒血緣關係的『類女兒』會跟婆婆有多少衝突，婆媳關係中，老公的角色非常重要，這時候我要奉勸一句話，給自我感覺良好的先生：你的中立，只是偏袒，老婆跟你抱怨，婆婆不敲門就進房間，你說，『我已經跟媽媽說過了，她就是這樣，我能怎麼辦？』這不是中立，這是白目」。

「那就是老公死了」，呂秋遠說，寄人籬下這種事，已經很委屈，結果跟老公反映，老公要寄人籬下的人忍耐、算了、別計較。要不要計較，是受傷的人決定，不是加害人或旁觀者決定好嗎？「這種中立，就是假中立」。

貼文曝光也掀起眾多網友共鳴並感嘆，「媳婦的苦，很多老公都不理會，選擇充耳不聞，視而不見，老公支不支持真的很重要」、「有這種不處理問題的老公，真的很慘」、「有時候這種不關我事的冷處理比言語更傷人」、「住一起久了，沒問題也會有問題」。（編輯：潘毅）

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婆媳關係 遺書 律師 輕生 老公

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