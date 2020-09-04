NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

加利老闆狠嗆「以國家隊為恥」！他怒轟：這個人就是貪婪

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 21:56:05

▲加利科技公司將實名制口罩摻陸製口罩進行銷售，事情曝光引發社會譁然。（示意圖／翻攝自林奕華立委臉書）
▲加利科技公司將實名制口罩摻陸製口罩進行銷售，事情曝光引發社會譁然。（示意圖／翻攝自林奕華立委臉書）
加利科技公司8月時進口337萬片中國大陸製的非醫用口罩，並混入醫用口罩流入實名制通路，消息曝光引發社會嘩然。而該公司負責人林明進卻反擊「政府要求口罩的產量壓力大，導致員工沒日沒夜生產製作」，並稱「以國家隊為恥」；網紅486先生看完則痛批：「這個人就是貪婪，想賺更多而已！」

加利負責人林明進在接受媒體聯訪時激動表示，「我可以告訴你，我剛開始加入國家隊，我以國家隊為榮；但是我做到後面，我以國家隊為恥」，並指控政府要求每天交出19萬片口罩的產量，若不以代工方式生產，人員無法休息，會把人員累死，「不曉得除了錢以外，我能給我員工什麼東西」。

▲（圖／翻攝486先生臉書）
▲486先生痛批加利負責人林明進。（圖／翻攝486先生臉書）
針對上述說法，486先生則不以為然的說，「這個人就是貪婪，想賺更多而已。我做生意幾十年，看到貪而垮台的真不少，這個人也是其中。除了給員工錢你還能做甚麼？你可以給員工很好的薪資，給他們好的待遇福利。請問你有嗎？」。

486先生補充，「每個人都想更富裕賺更多，這無可厚非人之常情，但君子愛財取之有道，要走大路，光明正大，用取巧奸巧的方法早晚會摔跤。這個人這件事，值得大家警惕，本來一手好牌打成BG，國家一定要依法追究起訴。各位父母，把這件事跟你的孩子講，讓他們引以為戒，這就是生活教育」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

486先生 加利公司 林明進 實名制口罩 陸製口罩

延伸閱讀

NOW民調中心

口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽