加利老闆狠嗆「以國家隊為恥」！他怒轟：這個人就是貪婪

加利負責人林明進在接受媒體聯訪時激動表示，「我可以告訴你，我剛開始加入國家隊，我以國家隊為榮；但是我做到後面，我以國家隊為恥」，並指控政府要求每天交出19萬片口罩的產量，若不以代工方式生產，人員無法休息，會把人員累死，「不曉得除了錢以外，我能給我員工什麼東西」。
針對上述說法，486先生則不以為然的說，「這個人就是貪婪，想賺更多而已。我做生意幾十年，看到貪而垮台的真不少，這個人也是其中。除了給員工錢你還能做甚麼？你可以給員工很好的薪資，給他們好的待遇福利。請問你有嗎？」。
486先生補充，「每個人都想更富裕賺更多，這無可厚非人之常情，但君子愛財取之有道，要走大路，光明正大，用取巧奸巧的方法早晚會摔跤。這個人這件事，值得大家警惕，本來一手好牌打成BG，國家一定要依法追究起訴。各位父母，把這件事跟你的孩子講，讓他們引以為戒，這就是生活教育」。（編輯：潘毅）
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