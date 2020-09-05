美豬瘦肉精標準出爐　陳時中：沒說要帶頭吃、我是不得已

除了全豬開放之外，這回針對國人有坐月子的習慣，特別把豬肝、豬腎的萊克多巴胺含量，訂定為肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm，其中腎臟比原來CODEX國際標準的0.09ppm還要嚴格，另外其餘部分，肌肉及脂（含皮）0.01ppm、其他可食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）也為0.01ppm。（CODEX國際標準，豬肉肌肉0.01ppm、肝0.04ppm、腎0.09ppm、脂肪0.01ppm）
陳時中表示，改變比較大就是腎，大部分國家都是規定0.09ppm，考慮到國人坐月子習慣，吃「腰子」相對比較多，坐月子婦女暴露的萊克多巴胺劑量，佔每人每日最高攝取量的89%，陳時中強調，專家們都覺得這樣的值稍微高一點，所以將美國豬腎標準提高，這樣佔每人每日最高攝取量，會從89%降到61%。
另外，過去CODEX設立標準主要是針對美豬四個部位，但這次全豬開放也包含其他美豬部位，陳時中提到，豬雜碎是加了其他東西，訂定還是0.01ppm，因為做風險評估時是所有內臟類打碎一起驗。
另外面對媒體質疑，陳時中先前有提過要帶頭示範吃美豬，但國防、教育單位，都有反對、拒吃美豬的聲浪，對此陳時中說：「我也沒說我要帶頭吃，我是不得已要吃！」他提到，吃東西有兩個條件，一個安全、一個好吃，國家訂定標準讓大家安全食用，但是單位裡面有他的考慮，是一種選擇，不能強迫大家一定要去買美豬。