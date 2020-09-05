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公布美豬瘦肉精標準　陳時中：散裝食品要插牌標示

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-09-05 12:08:18update2020-09-05 12:10:36

▲衛福部長陳時中，今（5）天針對美豬開放進口，舉行說明記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲衛福部長陳時中，今（5）天針對美豬開放進口，舉行說明記者會。（圖／記者林調遜攝）
美豬開放進口議題，因為瘦肉精萊克多巴胺的食安疑慮，引起各種反對聲浪，衛福部長陳時中今（5）天上午親自召開記者會，說明瘦肉精萊克多巴胺的安全含量標準，除了肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm，其他像是肌肉、脂、其他可食用部位皆維持0.01ppm。

為了讓民眾可以安心選擇，陳時中也將目前已經規劃的標示方案展示出來，他舉例，像是豬肉乾包裝食品，內容物豬肉後面就要標示產地，例：美國，或在下方增加標示；直接供應飲食場所，在店內就直接標示，是用哪國的豬肉，另外散裝食品也應該插牌做標示，另外像是多種肉類混合製品，陳時中也強調，必須要依成分比來做完整標示，讓民眾能充分辨識。

另外針對美豬進口，陳時中表示，也需要檢附原產地證明，像是落實標準化查驗，美豬在關務進口 要檢疫證明、衛生證明跟出口證明，這些都是經過美國官方認定的。

另外有媒體質疑，美豬進口來台，如果經過台灣加工，是不是會有洗產地的疑慮？對此陳時中回應，會納入預告草案後，針對重要的細項修改，不會讓美豬經過台灣包一包，原產地就變成台灣做的，陳時中強調，這些我們都會改，在這三個月裡面，我們有很重要的工作，要吸取大部分的意見，開始施行之前，把美豬進口規定做到相對完善。

另外面對部分地方政府，極力反對美豬進口，陳時中強調，中央、地方一定要大家一起合作，地方政府現在會有不同聲音，未來會加強溝通，當然有一些法治規定，還是要依法行政，另外未來針對美豬標示、檢驗，相關人力需求、檢驗量能、費用，中央會再來規劃，盡量跟地方合作 不要增加地方太多負擔。

關鍵字

美豬 瘦肉精 萊克多巴胺 陳時中 腎臟

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