公布美豬瘦肉精標準　陳時中：散裝食品要插牌標示

為了讓民眾可以安心選擇，陳時中也將目前已經規劃的標示方案展示出來，他舉例，像是豬肉乾包裝食品，內容物豬肉後面就要標示產地，例：美國，或在下方增加標示；直接供應飲食場所，在店內就直接標示，是用哪國的豬肉，另外散裝食品也應該插牌做標示，另外像是多種肉類混合製品，陳時中也強調，必須要依成分比來做完整標示，讓民眾能充分辨識。
另外針對美豬進口，陳時中表示，也需要檢附原產地證明，像是落實標準化查驗，美豬在關務進口 要檢疫證明、衛生證明跟出口證明，這些都是經過美國官方認定的。
另外有媒體質疑，美豬進口來台，如果經過台灣加工，是不是會有洗產地的疑慮？對此陳時中回應，會納入預告草案後，針對重要的細項修改，不會讓美豬經過台灣包一包，原產地就變成台灣做的，陳時中強調，這些我們都會改，在這三個月裡面，我們有很重要的工作，要吸取大部分的意見，開始施行之前，把美豬進口規定做到相對完善。
另外面對部分地方政府，極力反對美豬進口，陳時中強調，中央、地方一定要大家一起合作，地方政府現在會有不同聲音，未來會加強溝通，當然有一些法治規定，還是要依法行政，另外未來針對美豬標示、檢驗，相關人力需求、檢驗量能、費用，中央會再來規劃，盡量跟地方合作 不要增加地方太多負擔。