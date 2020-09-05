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年輕人萬事問Dcard！學者爬文後揭「3種恐怖」：瞠目結舌

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-05 17:51:02

▲Dcard討論區擁有許多年輕使用者。（圖／翻攝自《Dcard》臉書）
▲Dcard討論區擁有許多年輕使用者。（圖／翻攝自《Dcard》臉書）
網路論壇Dcard深受年輕人歡迎，擁有大群黏著度頗高的使用者，尤其在臉書、PTT等社群網路平台逐漸「高齡化」後，Dcard訴求「年輕人都在Dcard上討論」，發展出自己的市場區隔。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪表示，想要知道現在學生在想什麼，就得時不時瀏覽Dcard的貼文。但每次在Dcard爬文，還是讓他「瞠目結舌」。

包正豪今（5）日在臉書以「Dcard這檔事」為題發文，透露自己想要知道現在學生在想什麼，所以時不時會瀏覽Dcard的貼文。包正豪自嘲這個行為本身就是「接受事實」，承認Dcard等網路媒體是學生溝通的主要管道。不過包正豪指出，每次在Dcard爬文，還是讓他「瞠目結舌」。接著列出他認為的「3種恐怖」。

第一種恐怖是「粗俗」，包正豪強調當然不是所有貼文，「但真的很容易看到羞於出口的文字，這可能是因為匿名的關係。慎獨很難，所以沒人知道身分的時候，小惡魔出現很正常，因此頂多只能嘆氣跳過」。

第二種恐怖是「抱怨」，生活上無處不能抱怨。舉凡食衣住行，乃至於教授給分，都可以抱怨。包正豪直言這點也很正常，畢竟「碎嘴是人性」。

第三種恐怖是「無行動力」，這點也是包正豪覺得「最恐怖的」，比方說每到開學，Dcard上就會出現各種詢問，「包括教授上課是否點名，給分是否寬鬆，同學／室友生活素質，還有林林總總的學校行政業務等等問題，鋪天蓋地」。包正豪感慨，「為什麼不針對問題去主動尋找答案？」鍵盤打打，等候不知道哪裡來的、不知道真假的答覆，為什麼不直接問系辦／學校行政單位？

包正豪強調，「如果你按照Dcard的答案去做，萬一錯了，你要怪誰？有問題就問網路大神，一般無傷大雅的小事可以，頂多吃飯踩雷，但是關係到學業的事，怎麼還是同樣處理方式，都不擔心自己被誤導嗎？無知者無懼，真是名言。」（編輯：倪浩軒）

▲包正豪發文全文。（圖／翻攝自包正豪臉書）
▲包正豪發文全文。（圖／翻攝自包正豪臉書）

關鍵字

Dcard 社群網路 論壇 包正豪 年輕人

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