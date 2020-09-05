「婆婆殺了我」苦媳留遺書輕生！醫列4點不值：百感交集

黃宥嘉提到，媳婦選擇輕生有4點不值，第一、媳婦想控訴的「我的婆婆殺了我」無法成為事實，事實會變成是媳婦輕生，第二、如果沒立遺囑，娘家人連女兒的手機都要簽借據才能被允許借走2至3天，第三、「妳死了，只是讓妳婆婆『不正常』地快樂地活下去」，第四、「其實人生有無數的被歧視與被蔑視的機會。請改成『謝謝指教，妳哪位』，當妳以為自己很渺小的時候，其實仔細思考一下：對方也很渺小啊」。
黃宥嘉認為，「惡婆婆能高高在上，是因為妳吃她那一套，如果妳連生命都敢放棄了，妳還有什麼不敢做的？」與其過得膽顫心驚，輕生前「試試看讓妳的婆婆過得膽顫心驚如何？」例如每天告訴婆婆，法師說家裡有鬼；或是在婆婆面前說要把大體捐給醫學院做大體老師，「如果打破關係，能救一條命，那我們就打破關係！沒有人品的人，妳跟她維持關係就是浪費時間」。
最後黃宥嘉也勸媳婦們，「生命比關係重要，會讓你想要自殺的關係就要不猶豫徹底打破，大部分的人是怕打破關係之後自己會更糟，其實不會，因為妳已經在最糟的狀態。你的子女，少了一個媽媽，人生會變得比妳還崎嶇。什麼人都顧不了只想死的人，靜下心來想想，你什麼人都沒有能力沒有心情顧的時候，你還管妳婆婆講什麼話嗎？當她瘋女80年女主角就對了」。（編輯：潘毅）
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