85歲阿嬤堅持獨居！「真實原因」曝光　全場落淚：心好美

一名網友在臉書《爆系故事館》提到，近期很多人關注婆婆逼媳婦想不開的故事，就想到之前工作上遇到一個阿嬤，在丈夫去世後三年多後仍堅持獨居不與兒女同住，她給出的「原因」更讓原PO動容。
原PO當時曾問阿嬤，「這麼大歲數獨居生活自理方便嗎？」後者立刻回，「可以啊，生活可以自己煮，兒子女兒帶孫子來了，我一個人也可以巧手煮一大桌張羅」，阿嬤甚至成功學會使用智慧型手機，出門搭車也都知道如何找出轉乘路線。
不過原PO也出現疑惑，雖然阿嬤一個人生活能夠自理，但「為何不考慮跟媳婦孫子們一起住比較方便？」阿嬤則回：「母湯啦！以前就沒和他們住在一起，現在更不要用老了藉口要求跟兒子媳婦住一起，給媳婦壓力怎辦呢？」
阿嬤接著說，「我啊，以前是小女兒，娘家很疼我，結婚生子後，婆婆也很疼我，為什麼我不把這樣好習慣傳承下去為難媳婦呢？她也是別人家女兒啊」。
整個對話內容曝光後，對比近期發生的婆媳事件，更讓不少網友感慨，「阿嬤說得對，分開住真的是最好的抉擇」、「這個婆婆很替人著想，我覺得就算住一起肯定也不會有問題」、「由這個例子可以看出很多錯誤的觀念和行為與年紀無關，但和一個人的心態是息息相關的」、「我自己將來也要當這樣子的好婆婆，心好美」。（編輯：潘毅）
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