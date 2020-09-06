口罩國家隊混陸貨！孫大千質疑「開放美豬牛危機」：可笑

總統蔡英文近日在敞廳談話時宣布，確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放含萊克多巴胺的美豬，並放寬30月齡以上的美牛進口，引發外界反彈，而日前又傳出口罩國家隊「加利科技有限公司」八里廠，以陸製口罩混實名制醫用口罩銷售，消息再度惹議。對此，前國民黨立委孫大千在臉書質疑，「如果連口罩國家隊都可以有無良廠商，企圖魚目混珠，那麼民進黨政府憑什麼保證，未來的進口商人和食品業者當中不會有害群之馬，企圖瞞天過海呢？」他並痛批可笑。





新北市「加利科技有限公司」八里廠日前遭踢爆，以陸製的非醫用口罩混實名制醫用口罩銷售，引發眾怒。對此，負責人林明進坦言「以國家隊為恥」，此話一出，立刻引發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與相關單位重批。而中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤則強調，物資組已拜託相關公會及平台，將會簡化行政程序，「換貨不需要健保卡，只要帶著加利口罩本體就能換」；加利科技有限公司也發出聲明表示，將會以實際片數每片5元退款。



▲加利口罩遭踢爆使用大陸製口罩，混充國家隊實名制口罩市場。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）

對此，孫大千在臉書發文表達看法，他指出，民進黨政府因為屈服在美國老大哥的壓力之下，開放了美豬美牛進口，現在正展開兩階段的危機處理：「第一，不斷對外宣示政府將會嚴格把關的訊息，期待可以平息怒火。第二，衛福部動員醫療體系粉飾太平，洗腦台灣人民，只要不吃過量對身體無害。」





孫大千質疑，「可笑的是，如果連幾十家口罩國家隊的成員，政府都管理不好，未來面對成千上萬家的肉品進口商和食品餐飲業，民進黨要如何讓台灣人民相信，不會有漏網之魚，闖關成功呢？」



