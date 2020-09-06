快訊／新增1例境外移入個案　40多歲男子菲律賓返台確診

指揮中心表示， 個案於9月1日在菲律賓當地出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、呼吸急促、胸悶及肌肉痠痛等症狀，未自行服藥也未就醫，自述曾接觸同住有上呼吸道症狀之菲律賓籍友人，該名友人於9月3日就醫並確診新冠肺炎。
指揮中心進一步表示，個案9月3日登機前主動告知航空公司身體不適，並全程穿著防護衣與佩戴口罩，返國入境時亦主動告知檢疫人員，採檢後前往集中檢疫所隔離檢疫，初次採檢結果為陰性，因個案胸悶、呼吸急促等症狀持續，經醫師評估再次採檢，於今日確診；目前個案住院隔離中。
指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共5人，由於同班機前後二排皆無其他乘客，接觸者皆為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。
指揮中心統計，國內截至目前累計88,385例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含87,362例排除)，其中493例確診，分別為401例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、473人解除隔離、13人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。