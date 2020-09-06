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海關扣押83萬片偽MIT口罩　指揮中心：不確定有無國家隊

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-09-06 14:50:40update2020-09-06 16:00:06

▲指揮中心指出，近期海關扣押 83 萬 832 片偽 MIT 口罩。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指出，近期海關扣押 83 萬 832 片偽 MIT 口罩。（圖／指揮中心）
口罩國家隊「加利科技」爆出將中國大陸製口罩，偽裝成 MIT 醫用口罩流入市面，中央流行疫情指揮中心指出，截至 5 日已回收 127 萬 9,177 片加利口罩，另外近期海關也扣押 83 萬 832 片偽 MIT 口罩，但究竟進口業者名單中有沒有包含口罩國家隊，或是由哪家業者進口，指揮中心不願回應。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示， 5 日共回收 74 萬 3,202 片加利口罩，其中較多為新北市 69 萬 6,414 片、宜蘭縣 2 萬 2,117 片及台北市 1 萬 3,688 片，累積回收 127 萬 9,177 片。

蔡壽洤指出， 8 月 10 日至 9 月 3 日期間，關務署查獲 577 件偽 MIT 口罩進口，扣押 83 萬 832 片口罩。但究竟進口業者名單中有沒有包含口罩國家隊？蔡壽洤脫口說出「當然有含口罩國家隊」，不過他不願回答是哪家業者進口，僅表示公司的商譽很重要，目前正進行後續行政和刑事程序，最快 2 周內會公布結果。

此外，食藥署研擬在國產醫用口罩上統一增加鋼印標示，蔡壽洤說明，經濟部與食藥署雙方已有具體方案，周一會向院長報告後，相關措施最快 1 個月內會實施，至於增加鋼印的成本，會需要由廠商自行負擔。

指揮中心於記者會後澄清，有關目前海關查扣之 83 萬口罩，並未確認有無國家口罩隊成員，因口誤所致產生誤解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 國家隊 加利 鋼印 海關

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