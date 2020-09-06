海關扣押83萬片偽MIT口罩　指揮中心：不確定有無國家隊

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示， 5 日共回收 74 萬 3,202 片加利口罩，其中較多為新北市 69 萬 6,414 片、宜蘭縣 2 萬 2,117 片及台北市 1 萬 3,688 片，累積回收 127 萬 9,177 片。
蔡壽洤指出， 8 月 10 日至 9 月 3 日期間，關務署查獲 577 件偽 MIT 口罩進口，扣押 83 萬 832 片口罩。但究竟進口業者名單中有沒有包含口罩國家隊？蔡壽洤脫口說出「當然有含口罩國家隊」，不過他不願回答是哪家業者進口，僅表示公司的商譽很重要，目前正進行後續行政和刑事程序，最快 2 周內會公布結果。
此外，食藥署研擬在國產醫用口罩上統一增加鋼印標示，蔡壽洤說明，經濟部與食藥署雙方已有具體方案，周一會向院長報告後，相關措施最快 1 個月內會實施，至於增加鋼印的成本，會需要由廠商自行負擔。
指揮中心於記者會後澄清，有關目前海關查扣之 83 萬口罩，並未確認有無國家口罩隊成員，因口誤所致產生誤解。
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