青少年自殺率創新高！平均每1小時有4人企圖輕生

每年9月10日是國際自殺防治協會(IASP)和世界衛生組織(WHO)通動的「自殺防治日」。全國自殺防治中心與衛生福利部今日共同舉辨「同心拹力防自殺：防疫心生活」活動，配合今年防疫議題，要呼籲民眾在防疫新生活的同時，應留意自身與周遭親友的心理健康。
全國自殺防治中心主任李明濱表示，自殺從意念、行為到自殺身亡是一個過程，統計發現，若因重大壓力導致自殺，平均也要1至2個月；若因嚴重精神疾患導致自殺，可能也要歷經1年到15年。因此，李明濱強調，強化事前保護與防治，就有機會避免憾事發生。
根據2019年自殺企圖通報資料統計，全國自殺通報總計3萬5324人次，其中男性佔35.4%、女性佔64.6%，與2018年相比，男性自殺死亡人數增加3人、女性減少4人，雖然整體自殺率有下降趨勢，但平均1小時就有4人有輕生企圖必須送醫。
李明濱說，根據數據顯示，過去3年來，15歲到24歲的青少年自殺死亡率及自殺通報數逐年上升，若與2018年相比，15至24歲青少年自殺死亡人數增加47人，增幅為22.4%；從自殺通報數來看，青少年每一年通報數也提升到25.8%，去年有7991人次。
由於企圖自殺者多為學生，常見原因為情感問題、課業壓力、網路霸凌及校園霸凌。李明濱表示，建管處有審慎考慮讓校園頂樓的子女牆往內伸、加強頂樓監視系統、教室窗戶設計成可由內打開通風但無法全開式等。
李明濱呼籲，師長及醫護人員是重要的自殺防治守門人，應發揮「一問二應三轉介」的精神，透過主動關懷與積極聆聽的「問」、適當回應與支持陪伴的「應」以及資源轉介與持續關懷的「轉介」，來掌握自殺前兆，舒緩青少年的壓力，以強化保護力道、深化防治工作。
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