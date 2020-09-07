沒心理準備！父母卻一直催生小孩怎辦？內行曝「應對法」

許多人在結婚後，都會計劃生小孩，只是時間快慢也因人而異，有些人迫不及待「愛的結晶」誕生；有些人則希望做好心理準備再生。而近日有網友就在PTT提問「父母一直催生小孩怎麼辦？」結果許多人紛紛曝光「應對進退」的方法。

原PO在PTT女孩板透露，自己目前婚後還沒1年，主要希望能多存一些「預備金」再計畫生小孩，且老婆也還沒有心理準備，但父母卻常常把「何時生小孩？」「要早點生」等話掛在嘴邊，使得他們壓力非常大。原PO也提到，雖然他曾嘗試跟父母溝通、解釋，但他們仍然無法理解，這讓他相當困擾，實在不曉得對於父母該如何應對進退，於是只好發文請益網友「如何去調適或處理這種情況？」

而問題一出，網友隨即議論紛紛「就說沒錢啊！」「硬一點，不要理」、「這種事情不用解釋，請直接回他們閉嘴，然後電話不接、人不回家3個月，他們就會閉嘴了」、「一直催是有要幫出錢幫帶小孩嗎？嘖嘖」、「本來小孩就不應該亂生，更不應該因為壓力而生」、「無法理解是哪招...這種事情不是說生就生吧」、「什麼時候生是夫妻兩個人的事，其他人的意見可以通通當耳邊風」。

▲許多人在結婚後，都會計劃生小孩 。 （示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pixabay》）

另還有人分享應對進退的方法，直指「就說順其自然，又不是要生就有」、「說努力中」、「就老實說就好，要是說了還煩，就像推文說的，謝謝再連絡」、「耳邊風呀！就說還要過兩人世界，不然就說自己不孕在看醫生，再催更生不出來」、「就一直說好好好，敷衍過去不就得了？跟他們說一大堆也不可能改變他們想法，就跟他們一直念你也改變不了你的想法一樣，所以就說好好好即可」、「太常問就保持距離，爸媽問就明講說被問煩了」。

此外，也有網友認為，「既然有計畫要生就備孕啊！因為現代人不是說生就能馬上懷的，一堆花了好幾年甚至超多錢做人工，若是真的幸運一次就中，從懷孕到生也有十個月，這十個月和工作多年存的錢還不夠是要存多少呢？若是還想享受兩人世界就另當別論，因為孩子生了真的才是考驗的開始。」（編輯：許苡晴）