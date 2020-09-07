女友逛夜市「突被陌生人抱」！男下秒臉綠　網：真是夠了

情侶在一起時，難免會有一些對於因為在乎另一半，而不能觸碰的「點」，對此，也有一名男網友分享自身經歷，他和女友逛夜市時，女友突然被一名「陌生男子」抱住，讓他當場嚇傻，貼文一出，引起網友熱議。





該名男網友在社群平台《Dcard》上以「女友在我面前抱別人」為題，表示近日去台北的某個夜市，在等待小吃時，女友突然叫了一個人的名字，就馬上離他而去，到了對方的面前，豈料那名陌生男子竟然「就抱了我女友，還抱得特別緊」。



▲有名男網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 原PO也提到，女友竟也沒推開，還拍了拍對方的背部，聊了幾句話後甚至還摸了摸對方的頭，而這名陌生男子的另外兩名朋友們當下還說「原PO不是這個女生的男朋友嗎，這樣也太尷尬了」，就紛紛遠離他們倆。





等到女友和對方聊完後，女友才和他說「對方是gay，之前倆人就很好，因為太久沒見所以太激動」，但是這也讓原PO直呼「完全不給尊重的，我是不是應該當下就走人」，並在文末貼出一張戴綠帽的圖片。



▲逛夜市。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 貼文一出，引起兩派網友們的論戰，「gay還好吧，就是跟女生閨蜜抱抱，女友跟閨蜜抱抱有什麼好介意的」、「有些gay遇到好姊妹真的會滿熱情的，就跟我也有女生朋友會勾我手逛街一樣」、「有點小題大作了吧，這樣抱一下，又不是親了還是上床，而且還是gay，不過比較讓人介意的大概是不說一聲就直接先跑過去，還聊那麼久，這樣確實不太尊重男友，應該跟你女友反應一下」。





也有網友認為「誇張，閨蜜也可以上床啊，別拿閨蜜、gay當藉口了」、「至少也要顧慮到你的感受吧，誰女友突然被抱，自己感受會好，是我就走人，女生可以，今天是gay，他性別就是男的，沒有什麼他是gay所以覺得沒差」、「不管是不是gay，只要是異性避嫌很難嗎？真是夠了雙標仔」。（編輯：郭佩蓉）



