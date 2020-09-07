為何勞工對於「勞保」被砍沒反應？網曝殘酷原因：都給你

原PO在《PTT》表示，「看之前七天假吵那麼兇 ，原本以為勞保被砍三分之一，勞工應該要暴動了吧，結果看鄉民大多數都沒反應，反而是軍公教有點在那邊，自嗨的說『終於輪到你們了』，殊不知大多勞工毫無反應，雖然勞保很少，但每個月三分之一，也有好幾千吧，為何勞工大多無感？」
許多網友看完則回應，「早砍晚砍都一樣」、「感到無奈，但只能繼續上班生活」、「都自己的錢啊，大不了不要繳」、「勞工本來就是隨波逐流」、「勞保至少還是個人帳戶」、「本來就沒多少」、「拿不到的錢，被砍根本不痛不癢」、「因為勞工才不靠年金保險過活」、「不是無感，是無奈」、「要砍就砍啦，不然能怎辦呢，生活還是要過啊，不砍也要上班，砍了也要上班啊」、「有沒有砍都要上班啦，都給你的概念」。
而對於傳出勞保被砍一事，勞動部提出聲明內容，包括「勞保年改方案仍未定案，一定會兼顧勞工退休生活，有關媒體報導勞保年金給付大砍，勞動部嚴正駁斥非屬事實，就各面向也從未朝大幅調整的方向研議」、「為解決勞保財務問題，確保制度穩健，參考國外作法採多管齊下研議，且相關的配套也朝溫和穩健，逐步調整，不會一次到位，目前就各面向尚在評估中，在給付部分，定會就兼顧勞工退休生活保障，一併考量」。（編輯：許智超）