校護職缺超爽？網嗆「比醫院輕鬆」　內行曝真相：被歧視

各行各業都有各自辛苦的地方，不過卻也有網友認為，「校護」這個工作職缺是個「爽缺」，但這也讓身為校護的網友深感不滿，表示「校護被歧視，說很閒，不是一天兩天的事了」，更點出工作內容其實並不輕鬆。





該名網友在PTT以「學校的護理師平時沒事都在幹嘛」為題，表示每間學校都會有健康中心，裡面都會有護理師，學生受點小傷會進去擦個藥，受了大傷就叫救護車了，最忙感覺是全校量身高、體重和視力的時候，平時沒事的時候，「學校的護理師都在做什麼」？



▲有網友在PTT以「學校的護理師平時沒事都在幹嘛」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 有網友認為校護的工作內容比醫院輕鬆「但跟醫院比，相對比較好一點」、「喔，所以還是比醫院輕鬆啊」、「跟醫院的護理師比好像真的滿爽的喔」、「還是比醫院輕鬆啊」，這也讓身為校護的網友回文，並透露校護的工作內容。



▲有名校護回應貼文。（圖／翻攝自PTT） 他表示校護還需要做報表，統計每月學生就醫次數，也要清點物料、安排進貨。有時甚至那些小病小痛的孩子來裝，也不忍說破，就讓他們躺床休息，再來就是催繳檢查同意回條或是樣本，蠻多頑劣份子就是要一拖再拖，案子都沒辦法close，「有時候還要被歧視說很閒沒事幹，連學生保險這種行政事務也要丟過來，真的不要臉」。





他也提到，現在職安法規定要有職護，已經有學校要「校護兼職護」了，勞動部看不下去還發文糾正，還有些學姊說連營養午餐都要校護來管，這也讓他直呼「校護被歧視，說很閒，不是一天兩天的事了」。





也有其他網友表示「我們系上老師之前有個因為學生走掉家長怪罪校護沒有即時AED，鬧蠻大的，校護還是有風險啦」、「校護真的蠻忙的，要做防疫統計採購，累死人」；但仍有人認為「你把全部的事情講完後，大家更清楚的知道校護是爽缺，扣除被凹的工作，根本就沒什麼工作，被凹的又是少數，公定價不是喊假的，內行的心裡有數，低調一點不是壞事」。（編輯：郭佩蓉）



