好玩又好吃！史上最大釣魚機破千人體驗　釣中送整箱樂事

台北新光三越站前店廣場，週六突然出現一台巨型釣魚機，吸引所有路過的民眾目光，紛紛駐足好奇觀看。原來是繼之前造成網路瘋狂討論的「真人夾娃娃機」之後，樂事洋芋片再出奇招，推出巨無霸400倍大的「嘴饞釣魚機」全台互動體驗巡迴活動，只要在限時60秒內，坐在巨無霸釣魚機上，挑戰釣起嘴饞魚，只要釣到幾條魚，就送幾箱樂事洋芋片。民眾大呼「賺到了」！



▲限時60秒內，坐在巨無霸釣魚機上，挑戰釣起嘴饞魚，只要釣到幾條魚，就送幾箱樂事洋芋片。（圖／資料照片）

這個全台巡迴的互動體驗活動，週六（9/5）來到台北新光三越站前店廣場，現場更邀請到美人魚們特別現身，除帶來熱力四射的開場，更親自挑戰釣魚機。果然美人魚們有備而來，個個大展身手，每位美人魚都至少釣起3條魚以上，開心地抱回好幾箱樂事，直說可以盡情解饞！



▲活動開跑至今，同樣引起轟動，場場爆滿，累計破千人親臨體驗（圖／資料照片）

活動開跑至今，同樣引起轟動，場場爆滿，累計破千人親臨體驗，這一場也不例外，看到美人魚們收穫滿滿，現場立刻大排長龍，不少民眾表示，之前就看到朋友在社群媒體上貼文分享，所以早早就到現場排隊報名挑戰。甚至還有遠從新竹來的情侶，因為新竹沒有場次，特別北上來參加，就是下定決心要滿載而歸，果然抱回好幾箱樂事，開心直說：「嘴饞釣魚機真的太有趣了！有玩又有得吃，一兼二顧，今天來不只可以參加挑戰把樂事搬回家，還看到美人魚也來參賽，真的很好玩！」



參賽者坐上釣魚機的座位後，繫好安全帶，在短短60秒時間內，不僅魚池裡的魚會不斷移動，釣魚者的座位也會不斷上上下下，既刺激又有趣，現場歡笑尖叫聲不斷。根據統計，參賽者平均可釣到2條嘴饞魚，最高紀錄為5條，只見大家都摩拳擦掌，躍躍欲試想刷新紀錄。此外，沒有報名的民眾，也可以在現場至嘴饞拍照區拍照打卡，一樣也可獲洋芋片試吃包，同樣吸引許多人擠爆現場兌換。



▲百事食品行銷總監劉曉雯表示，向來主打年輕消費群的樂事洋芋片，最擅長的就是透過充滿創意的「體驗行銷」活動，來接觸新世代的消費者。（圖／資料照片）

百事食品行銷總監劉曉雯表示，向來主打年輕消費群的樂事洋芋片，最擅長的就是透過充滿創意的「體驗行銷」活動，來接觸新世代的消費者。這次「樂事嘴饞釣魚機」，靈感來自於小時候都玩過的釣魚機玩具，而那些被魚餌吸引、張著大嘴的魚兒們，正好完美詮釋「當嘴饞的慾望來襲時，只有樂事的美味可以滿足！」的品牌精神。





樂事表示，至年底前，還有多場嘴饞釣魚機賽事將舉辦，包括10/9、10/10、10/11、11/7、11/8高雄漢神巨蛋、10/17、10/18高雄夢時代、10/24、10/25台北站前新光三越、11/14、11/15台中麗寶樂園、12/5、12/6台中大遠百等，歡迎大家前來挑戰嘴饞釣魚機，，把整箱樂事洋芋片搬回家！



