爸送這款「威士忌」給兒！轉售後將買房　專家曝背後原因

不少人喜愛喝洋酒，同時也喜歡「收藏」，對此，英國也有一名父親，自從兒子出生到現在，每年的生日禮物都送他一瓶「18年的麥卡倫」威士忌，至今已經有28年之久，而兒子也都將其好好收藏，出售後準備將這筆錢拿來買房，專家更透露「賣點」為何。





根據《BBC News》報導，英國有一名父親皮特（Pete），每年在兒子馬修．羅布森（Matthew Robson）生日時都會送他一瓶「18年的麥卡倫」威士忌，皮特共花了5000英鎊購買了28瓶麥卡倫「單一麥芽威士忌」，而該收藏品現在價值超過了40000英鎊，目前已出售。



▲麥卡倫威士忌。（圖／翻攝自BBC News） 馬修．羅布森提到，雖然這可能不是送給小男孩最好的禮物，小時候以為這是一個古怪的禮物，因為當時年紀還太小，不能喝酒，父親也嚴格指示「永遠不要打開它們」，所以他從沒打開過它們，並表示「它們都完好無損」。



