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爸送這款「威士忌」給兒！轉售後將買房　專家曝背後原因

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-07 13:02:20

▲英國有名父親在兒子生日時都送他一瓶「威士忌」，收藏至今將可以「40000英鎊」賣出，專家也透露原因。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲英國有名父親在兒子生日時都送他一瓶「威士忌」，收藏至今將可以「40000英鎊」賣出，專家也透露原因。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不少人喜愛喝洋酒，同時也喜歡「收藏」，對此，英國也有一名父親，自從兒子出生到現在，每年的生日禮物都送他一瓶「18年的麥卡倫」威士忌，至今已經有28年之久，而兒子也都將其好好收藏，出售後準備將這筆錢拿來買房，專家更透露「賣點」為何。

根據《BBC News》報導，英國有一名父親皮特（Pete），每年在兒子馬修．羅布森（Matthew Robson）生日時都會送他一瓶「18年的麥卡倫」威士忌，皮特共花了5000英鎊購買了28瓶麥卡倫「單一麥芽威士忌」，而該收藏品現在價值超過了40000英鎊，目前已出售。

▲麥卡倫威士忌。（圖／翻攝自BBC
▲麥卡倫威士忌。（圖／翻攝自BBC News）
馬修．羅布森提到，雖然這可能不是送給小男孩最好的禮物，小時候以為這是一個古怪的禮物，因為當時年紀還太小，不能喝酒，父親也嚴格指示「永遠不要打開它們」，所以他從沒打開過它們，並表示「它們都完好無損」。

至於父親皮特也透露他在1974年買了第一瓶威士忌，其實只是為了「弄濕嬰兒的頭」，他也表示「如果每年買一瓶，兒子在18歲生日時會得到18瓶威士忌，這會很有趣」。而馬修也希望以40000英鎊的價格賣掉他的收藏，並用這筆錢當作房子的訂金。

▲麥卡倫威士忌。（圖／翻攝自BBC
▲麥卡倫威士忌。（圖／翻攝自BBC News）
專家更點出背後原因，威士忌經紀人馬克·利特勒（Mark Littler）除了出售它們，也稱其為「完美套裝」，他表示在過去的五到十年中，麥卡倫的價值大幅度上升，「擁有如此眾多的瓶子，是這些瓶子的真正賣點」，他也補充說道，「這系列已經引起了很多人的興趣，主要是來自紐約和亞洲的買家」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

麥卡倫 威士忌 房子 英國 收藏

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