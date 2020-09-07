唐吉軻德好逛嗎？登台後「2優勢」　全場狂推：沒對手

日本大型賣場「唐吉軻德」要來了！隨著新冠疫情持續延燒，許多台灣人的出國計畫也因此不得不取消，而身為國人赴日旅遊必逛的連鎖平價賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」近日也傳出確定正式進軍台灣的消息。對此，就有不少網友開始討論唐吉軻德與台灣固有賣場的差異，也意外點出2項具有競爭力的優勢，掀起眾人討論。

「驚安殿堂．唐吉軻德」（驚安の殿堂 ドン・キホーテ）插旗台灣的消息自去年就陸續傳出，直到日前唐吉軻德才確認將以「Don Don Donki」的名稱正式插旗台北西門町，同時人力銀行上也發布台灣首家分店的徵才訊息。這個消息也吸引不少網友討論，許多台灣人就認為連鎖賣場國內已有多家品牌「同性質已經飽和了吧」、「就五金行加強」、「台灣賣場內的商品跟他差不多吧？」。

不過也有人指出唐吉軻德登台後仍有兩項優勢，其中就包含了商品和台灣其他連鎖賣場有差異性，根據人力銀行開出的職缺內容判斷，台灣首家分店的經營模式接近日本MEGA Donki，販售商品除日常雜貨外，也會有生鮮食品或熟食，而網友就指出唐吉軻德「成人用品區」在台灣連鎖賣場並不常見，「十八禁專區就夠賺了」、「情趣用品區很多遊客會逛」，也有不少民眾期待販售品項能和日本的賣場同步，「同步藥妝跟肥皂、 泡麵、家電會很猛」、「donki對外來客很強的是日本授權商品吧」。

▲不少網友就認為唐吉軻德同質性在台灣已經飽和，期待有不同於其他賣場的品項登台。（圖／翻攝自「驚安殿堂・唐吉訶德」臉書）

此外，因為疫情大幅降低國人到海外旅遊的可能，民眾就認為一旦唐吉軻德在台開店後，勢必會和其他海外分店一樣引來大批人潮，「香港的唐吉軻德人超多，疫情期間還不怕」、「讚，不用特別去日本買便宜彩妝了」、「今年日本疫情一堆東西滯銷，便宜賣過來好嗎」、「當初他們在新加坡開時，價格比當地同樣日本進口商品便宜很多，而且還有超市賣吃的，在市中心開到半夜，品項不輸百貨公司日系超市但比它便宜」。

事實上，綜合網友意見，有民眾就認為若西門町首家分店能採取日本國內「24H營業」的模式，或許能取代今年宣布熄燈的頂好超市，但仍有人不看好唐吉軻德的未來趨勢，點出日後越多台灣供應商去洽談後，台製品反而會比日本貨還多，而「價格」最終也將成為是否能殺入台灣市場的關鍵因素。（編輯：楊智傑）