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國內還有多少假MIT口罩？指揮中心：18日公布調查結果

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-09-07 15:15:00

▲中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤昨（6）日說明陸製MIT口罩等相關事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤昨（6）日說明陸製MIT口罩等相關事宜。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心昨（6）日宣布，海關查獲83萬餘片印有MIT的陸製非醫用口罩。指揮中心原稱其中有口罩國家隊成員，不過當天稍晚澄清為「口誤」。指揮中心物資組組長蔡壽洤今表示，今早已經詢問財政部關務署，目前仍在調查當中，預計18日就會對外進行說明陸製假冒MIT口罩的相關調查結果。

關務署於 8月10日至9月3日期間，查獲 577 件共83萬 832片假冒MIT的口罩。至於上述名單中有沒有包含口罩國家隊？蔡壽洤昨日於指揮中心記者會上脫口說出「當然有」，但不願回答是哪家業者進口。不過，指揮中心當天稍晚又發訊息稱，有關目前海關查扣的83萬口罩，並未確認有無國家口罩隊成員，是因「口誤」所致產生誤解。

對此，蔡壽洤今再強調，這些83萬片口罩都存在海關當中，並未流入市面，目前已交由檢調介入調查，尚未確認有無其他國家口罩隊涉入，今早也已請關務署進行比對。

至於其他陸製假冒MIT口罩的調查結果何時出爐？蔡壽洤表示，他自4日首次參加指揮中心記者會時即向外界承諾，會在2週後公布調查結果，也就是會於18日對外進行說明；如果屆時發現另有公司違法，會公布廠商名稱並依法處理。

對於國內屢傳陸製口罩，經濟部工業局副局長楊志清今出席指揮中心記者會時強調，會從標示、流向和管理等三方向來做加強，並會在1個月內定出管理機制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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