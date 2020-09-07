國內還有多少假MIT口罩？指揮中心：18日公布調查結果

關務署於 8月10日至9月3日期間，查獲 577 件共83萬 832片假冒MIT的口罩。至於上述名單中有沒有包含口罩國家隊？蔡壽洤昨日於指揮中心記者會上脫口說出「當然有」，但不願回答是哪家業者進口。不過，指揮中心當天稍晚又發訊息稱，有關目前海關查扣的83萬口罩，並未確認有無國家口罩隊成員，是因「口誤」所致產生誤解。
對此，蔡壽洤今再強調，這些83萬片口罩都存在海關當中，並未流入市面，目前已交由檢調介入調查，尚未確認有無其他國家口罩隊涉入，今早也已請關務署進行比對。
至於其他陸製假冒MIT口罩的調查結果何時出爐？蔡壽洤表示，他自4日首次參加指揮中心記者會時即向外界承諾，會在2週後公布調查結果，也就是會於18日對外進行說明；如果屆時發現另有公司違法，會公布廠商名稱並依法處理。
對於國內屢傳陸製口罩，經濟部工業局副局長楊志清今出席指揮中心記者會時強調，會從標示、流向和管理等三方向來做加強，並會在1個月內定出管理機制。
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