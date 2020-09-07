影／彰化139線鬼月添冤魂！網路「抓交替」傳言再起

彰縣道139線又添一輪下冤魂！6日下午4點多，1名20歲莊姓男子騎機車行經20K「死亡彎道」時，整輛車突然失控滑到對向車道，遭吳姓男子駕駛的大貨車輾過，送醫不治死亡，吳男酒測值為零，適逢鬼月，網路「抓交替」傳言再起，事故發生確實原因已由警方釐清。

▲大貨車沿大彰路往南投方向行駛，他向警方表示，過彎路突然機車撲上來。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.07）

該起死亡車禍發生在有「最陰路段」的彰化縣芬園鄉139線20K處，也就是在芬園鄉大彰路5段與苦瓜寮路口縣139線20K處，吳姓男子開大貨車乘沿大彰路往南投方向行駛，當時20歲莊姓騎士騎普通重機車沿大彰路往彰化方向行駛，過彎不慎自摔滑往對向車道，騎士遭對向大貨車輾過。

警方調查，大貨車吳姓駕駛（41歲），沿大彰路往南投方向行駛，他向警方表示，過彎路突然機車撲上來，根本來不及反應，非常震驚，根本沒想到這種事會發生，莊姓騎士有依規定戴安全帽，送彰化基督教醫院急救不治死亡。

▲車禍發生後，警方與消防單位據報趕往現場，火速將莊男送醫搶救，仍因傷重不治。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.07）

警方指出，從現場監視器畫面可見，該路段昨天有多輛重機南來北往，莊姓騎士前方也有其他騎士經過該路段，但他在過彎時自摔到對向車道，直摔進大貨車輪底，大貨車緊急停下來

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警方也表示，從畫面中無法確定當時騎士車速，當場攝影族正蹲在路旁，捕捉壓車快門，直擊這一幕，嚇到整個人都站起來。

車禍發生後，警方與消防單位據報趕往現場，火速將莊男送醫搶救，仍因傷重不治

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由於近年來139線死傷事故頻傳，目前又適逢鬼月，網路「抓交替」傳言再起，事故發生確實原因已由警方釐清。

▲警方指出，從畫面中無法確定當時騎士車速，當場攝影族正蹲在路旁，捕捉壓車快門，直擊這一幕。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.07）

彰化縣交通隊長林世明指出，139線彎道多，該處限速為時速50公里，去年10月第即在21公里處設有測速照相機，測速照相機啟用後2個月即開出1600多張罰單，並有員警執行移動式測速照相與道安維護，但很多駕駛仍罰不怕，呼籲用路人應依規定速限行駛，避免再發生意外。