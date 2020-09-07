「低薪低物價vs高薪高物價」哪個好？網揭暗黑關鍵秒打臉

經濟不景氣，讓許多人感嘆薪水太低，物價卻仍然居高不下，直呼「生活真不易」，不過也有網友發文詢問，「低薪低物價vs高薪高物價」，哪種比較幸福？貼文一出，引起網友熱議。





該名網友在PTT以「低薪低物價vs高薪高物價」為題，表示這兩種哪一個會比較幸福？每次台灣和外國比較年薪，只要輸對方時就說「外國物價高」，所以外勞國物價低，其實他們比你有錢，還來賺你的錢，因為「低薪超低物價」，那麼「台灣是中薪高物價，算哪一種層度的幸福」？



▲有網友在PTT以「低薪低物價vs高薪高物價」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 貼文一出，引起網友熱議，「有些國際售價差不多的東西，當然是高薪高物價國家有優勢，高薪國家就算領低薪的工作，一個月可以買三台IPhone，台灣只能買一台」、「當然是高薪高物價好」、「秒選高薪高物價啊，能去國外爽玩不好嗎」、「看你的外國到底是哪一國，日本就物價平穩，北歐就超貴」、「老實說，高薪高物價會好很多，因為放眼國際，那些國家都比較有前途」。



▲網友認為台灣「是中薪高物價」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 其中也有網友點出關鍵，「台灣海南雞飯也賣的比新加坡貴一倍，根本沒有什麼低薪低物價，高薪國家看低薪國家，都會覺得他們收入考慮物價很慘，但是低薪國家的人會用使用自己特殊的活法，不會用高所得國家的生活法，去繞過自己國的高物價，反正平均薪資越高就是越爽，因為每個國家的普通人都會懂得走當地最實惠的生活方式，最後變成高低所得國家的開銷差距，其實根本不會比所得差距大。」





這名網友也表示，「你在台灣計程車貴，你就會避開常常搭計程車。你在新加坡，計程車便宜，你甚至會常常達計程車去上班，根本不可能有一樣的生活方式，你不可能叫美國人跟你台灣人一樣，喝手搖杯的頻率這麼高，也是因為美國人喝手搖杯的頻率低，市場量拉不起來，成本也降不下去，台灣人天天吃新馬料理，花費也會是新馬人的3倍」。（編輯：郭佩蓉）



