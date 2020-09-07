韓遊客嫌台像貧民窟？暗黑真相曝光！韓人無奈：有點丟臉

YouTube頻道《KT story》是由一對台韓情侶開設，平時主要分享台韓文化差異和日常生活。今（7）日就在頻道裡針對這次事件發表看法，指出該篇「韓國遊客來台後，批評台灣落後、像貧民窟等」的文章，出處是出自於一個叫ilbe（일베저장소）的網站。
身為韓國人的邦ㄚ指出，ilbe這個網站在韓國被視為「邪惡」網站，一般人根本不會去瀏覽。韓人更將該網站的使用者稱為「ilbe蟲」，因為該網站的使用者常常上傳一些露出下體或家人輕生等讓人看了會有不適感的照片，或者也會為了製造對立而做了很多假照片。而因為這個網站所造成的社會問題非常多，要是有藝人或節目跟該網站有牽扯，是會被封殺的。
邦ㄚ繼續補充，大多數韓國人認為這個網站就是「社會中垃圾中的垃圾」聚集地，並認為在這種網站中出現的言論，不能代表韓國人的立場，喜歡台灣的言論還是佔大多數，因此對於那篇評論文章出現在台灣媒體上非常訝異。
邦ㄚ也感嘆，如果自己是台灣人看到這樣的言論，也會非常生氣，但此文出處是「一個多數韓國人不能認同的網站」，一般韓國人絕對不是這樣想，且看到有人發表這樣言論「覺得滿丟臉也非常不喜歡」，希望可以藉由這次拍攝的影片平息這次誤解風波。（編輯：潘毅）