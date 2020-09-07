台味椒鹽龍珠比薩開賣！聯名無酒精啤酒打中秋市場

比薩是不少消費者的聚會首選，多人分享的性質也讓業者不斷推陳出新，現在又有連鎖比薩業者推出新口味椒鹽龍珠「台味比薩」，也讓懶得準備中秋烤肉的民眾多一項新選擇，明（8）日起正式開賣。





大火嗆酥的超大顆龍珠，搭配大蒜爆炒的椒鹽醬汁與九層塔，酥脆爽口龍珠是熱炒店的必點正宗台菜之一，過去只能在熱炒店裡吃到，不過必勝客把它放到比薩上，繼三杯雞和麻油赤肉等台菜口味後再掀話題。





業者自9月8日到10月12日限期5周，推出妖獸酥椒鹽龍珠大比薩同時搭配各式套餐搶攻聚會外賣市場，於全台指定門市限時限量開賣，同時也與海尼根跨界合作的「乎乾啦龍珠中秋套餐」，限定9月22日至10月4日期間開賣。





中秋烤肉備料、善後都是大工程，業者此次主打清涼爽口的啤酒不需要再吃「臭灰搭」的烤焦食物，首次跨界合作啤酒業者，將蒜香爆炒的龍珠比薩配上海尼根0.0零酒精，還原拉格啤酒的經典麥香與啤酒花風味，台味十足的涮嘴組合，正港下酒菜直接成套上桌，更不需擔心要開車續攤無法盡興暢飲的煩惱。





適逢業者經典鬆厚餅皮上市40周年，椒鹽龍珠比薩特別選用此款餅皮，放上嚴選大顆酥脆的龍珠，顆顆渾圓飽滿的龍珠，尺寸挑戰較市售大上一倍，以快火嗆酥薄脆麵衣，搭配椒鹽蒜蓉、辣椒爆炒，並佐以花生與九層塔，再撒上奶香濃郁的莫札瑞拉起司，讓消費者感受台式經典熱炒與比薩的超狂結合。



