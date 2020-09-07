要求碩博士畢業！工程師「薪水曝光」　眾全愣：太侮辱人

多數人普遍認為「工程師」的薪資，算是非常不錯的，不過也有一名男網友PO出一張應徵「全職軟體工程師」的截圖，待遇一曝光也讓他直呼「真是大大刷新我的三觀」，貼文一出，網友們紛紛熱議。



▲男網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 該名網友在社群平台《Dcard》上發文，他發出一張截圖，並表示碩、博士軟體工程師待遇「24Ｋ」，真是大大刷新我的三觀。而從圖片上可以看到此工作性質為「全職」，職務類別則是「軟體工程師」，而在要求條件的「學歷限制」中，竟是標示「碩士、博士」，這也讓原PO在文末hashtag「慣老闆」三個字。



▲網友PO出截圖。（圖／翻攝自《Dcard》） 貼文一出，瞬間引起網友熱議，「很..很多工作都要求博碩士然後給基本薪資，大學畢業的我不知道應該怎麼辦」、「內湖工程師都月薪七萬，年終7個月了，這是什麼不入流的鄉下公司」、「就算是0經驗，要求學歷碩博士以上還開這個薪水真的太侮辱人了吧」、「我樓下搖飲料的妹妹都有32了欸」。





但也有網友表示「年輕人太多喔？沒見過世面，公司就是依規定要公開開缺，但其實是要找自己人，根本懶得去假裝面試其他人，浪費時間，等自己人進去後再調薪到正常數字就好」、「那代表公司目前沒缺人，但是人力銀行還是持續的在刊登，所以一直有求職者投遞履歷，人資覺得很煩，才把待遇設定成根本不會有人想投遞，倘若不是我說的這樣那趕快倒一倒吧，也太摳，選我正解」。





事實上，根據《1111人力銀行》的薪資公秤資料中，軟體工程師的平均薪資範圍，以大學畢業，工作年資一年以下為例，薪水為37412元；研究所畢業，工作年資一年以下，薪水為42929元；而博士班畢業，工作年資一年以下，薪水則為47222元。（編輯：郭佩蓉）



