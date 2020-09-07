超神準！照著步驟選數字　測你秋天「金錢財運」有多火　

相信每個人都會希望自己的「財運」可以愈來愈旺，過上更好的生活，塔羅牌老師艾菲爾也公布了一項「數字占卜」，幫你測出這個秋天，你的財運走向會是如何，記得邀請好友一起測測看，看誰最得財神爺的青睞喔！





Ｑ：從數字58~88裡，選出一組最喜歡或最順口的數字，相加至個位數。





例一：選了數字「59」





1. 5＋9＝14





2. 1＋4＝5





例二：選了數字「82」





1. 8＋2＝10





2. 1＋0＝1





-算好看答案-



▲塔羅牌老師艾菲爾公布一項「數字占卜」，測你秋天財運有多旺。（示意圖／翻攝自pixabay） 得數：３或８





金錢指數：風中殘火





算出的數字是３或８，如微風中的殘火，你這個秋天財運不旺，請一定要保守再保守，眼下不但賺不到大錢，如果大手大腳、出手闊綽，你恐怕還會遇上破財危機喔！你最近來自金錢、工作與感情的壓力有點大，讓你忍不住想藉由購物、吃喝來舒緩心中的壓力，但是往往是在收到帳單後才像被當頭棒喝一般，對於超支信用卡一事後悔不已，讓你的金錢壓力更大，在工作中更魂不守舍，這樣搬石頭砸自己的腳，對你來說簡直是噩夢一場。





得數：２或７





金錢指數：噴發山火





算出的數字是２或７，你秋天的財運就像熊熊山火，來得既強又快。你就是財神爺的新寵兒，金錢運旺盛、財星高照，如果你是白領上班族，你的才能會被公司讚賞，升職加薪不會少你一份，是你一展長才的絕佳時機；如果你是自己創業、開店、做微商，你會發現近期你的錢包一直有錢進帳，此時你的偏財機會也多，錢財慢慢累積，讓你可以靈活運用，無論是想投資，只要事前做好功課，就可以放膽去做，年底你會看到荷包裡有不少的回報喔。





得數：４或９





金錢指數：燉肉文火





算出的數字是４或９，你秋天的財運穩穩上升中，就像文火燉肉，越頓越香。你的好財運不會是曇花一現，其實你一直都比別人勤奮，早早就知道賺錢的重要性，只是你都埋頭苦幹，存了錢也不知道如何運用。近期會有貴人指點，不僅僅是工作方面會越來越順利，你的收入也更加可觀，接下來就是要學著怎麼讓錢滾錢。首先一定要養成每天記帳的習慣，才知道要從哪裡開源節流，再來要學著投資理財，利用錢生錢，這樣你就可以提早規劃退休生活了。





得數：１或６





金錢指數：沖天煙火





算出的數字是１或６，你在秋天的財運將會呈現一種接二連三、不斷湧現的好狀態，你的好才氣不只是自己能發家致富，更可以帶旺親朋好友的運勢。你近期容易遇到社會經歷比你長久的長輩貴人，為你指點進財的方向，有可能只是閒話家常，但是你精準的金錢雷達卻偵測出可以出手投資、穩賺不賠的標的，只要你能虛心受教，聽聽經驗豐富的長輩與投資老司機的意見，必定漸入佳境，越來越有錢，事業有突破，日進斗金不是難事。





得數：５





金錢指數：星星螢火





算出的數字是５，你在秋天的財運明明滅滅、時好時壞，因為你是一個比較急躁，凡事都想想衝第一的人，因此往往聽到一些小道消息，不經查證就大膽地投入金錢，有時運氣好，能小賺一筆差額，但碰上運氣差時，等到標的物主力資金撤退，或是財團開始拋售持股的時候，你才驚覺事情的嚴重性，想收手時已人去樓空。老師建議你，可以選擇定期定額的投資基金、或是股票分散風險，同時強迫自己儲蓄和存錢，這是一種積少成多、積沙成塔的力量。（編輯：郭佩蓉）





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