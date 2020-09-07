旅行社實體門市紛收攤　觀光局：已有48家停業、解散

雄獅旅遊發言人游國珍表示，截至 8 月底全台 80 間門市已收攤 12 間，預計今年底會再縮編 30 間左右，僅保留 50 間實體門市，未來則會開發新形態的門市，地點著重在交通樞紐或熱門景點觀光區，這些新門市的租金價格會是原本市中心黃金店面租金價格的 1/3 ，但卻更能服務到走到國旅的各鄉鎮的旅客。
游國珍指出，新形態門市的功能也會轉型，舉例來說，在左營高鐵站的門市除了提供旅遊商品販售外，還會再增加旅遊諮詢服務，一部分人力也會著重在經營地方政府、旅遊局等，透過鏈結旅遊資源開發新的旅遊商品；未來新形態的門市當然也有可能變成複合式的功能，結合雄獅旗下餐飲品牌，提供餐飲服務。
游國珍說，過去舊有門市平均一間編制約 8 人，未來新形態的門市因應服務增加，人力編制也會增加，可能會編制 20 位左右；透過這種方式將原本的員工留下來，也讓優質員工可以發揮專長。目前北中南東各地都在找新的門市據點，像高鐵左營站、南港站等，都是考慮之列，預計要到今年第 4 季才會比較確定。
觀光局表示，截至 8 月 31 日止，今年有 18 家旅行社申請停業， 30 家解散，合計佔旅行業家數比例約 1.5% ，停業解散雖較往年略微增加，但並無大幅增加趨勢，是因國際疫情仍然嚴峻，各國國境開放日期仍無法預估，所以部分旅行業者考量縮減實體門市，降低開支及保留資本，對商業經營實務尚屬合理範圍。且近年來線上消費已成趨勢，實務店面功能多為品牌廣告及展示服務，本可彈性增加或減少實體店面，另對業者長期經營而言，也可利用強化線上之服務，以取代實體門市功能。
觀光局說，第 3 季續推動紓困 3.0 措施，透過補貼受衝擊較大以經營出入境業務為主之旅行業薪資成本，盼穩定觀光產業就業環境，爭取業者轉型空間，讓業者能有更多時間思考汰留及調整企業組織，以因應疫情影響。