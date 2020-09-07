澎第五屆秋瘋季　再成後疫情台灣國旅市場主秀

國內旅遊業龍頭雄獅旅行社，特別將忠孝概念館精心打造成「澎湖主題館」，外牆更呈現「閃耀澎湖」的大型廣告，強力行銷澎湖燈光節的絕美浪漫﹔雄獅集團欣講堂，也將於9月下旬，特邀兩位澎湖在地達人做深度講座，來分享澎湖美食、美景與人文風情，期望帶給現場觀眾深度的澎湖體驗之旅。
澎湖為台灣首推之國際魅力島嶼，因新冠肺炎疫情未歇無限期延長出國禁令，6月解封後國人開始瘋國旅，澎湖成為台灣最熱門的「類出國」旅遊度假目的地，7月入境旅客人次突破29萬人，8月份入境旅客人次更創新高，達到29萬9,544人，創下歷年單月新高，較去年同期成長將近9成。
本屆澎湖秋瘋季活動長達將近3個月，期間並串聯各界於澎湖所規劃辦理的各項觀光行銷與賽會活動，率先登場是9月12日(星期六)邁入第3屆的「2020澎湖國際海灣燈光節」，以澎湖海洋意象「海島樂園」為策展主軸，打造全台唯一海陸燈光大型水舞主燈秀及8公尺高美人魚主燈。
澎管處長許宗民表示，去年燈光節觀賞人數高達13萬人次，此次燈光節中的藝術燈區，可讓民眾進行互動，每個禮拜六、中秋節夜晚，還有搖滾巨星伍佰、動力火車、李千娜、陳美鳳及陳勢安等大咖藝人輪番上陣，讓長達2個月展演活動更加星光閃耀。
澎湖秋冬正是海鮮最肥美的季節，澎湖縣政府也策劃了令人垂涎的「澎湖美食節」，活動有無限量牡蠣吃到飽、各式當令海鮮外，為了打造澎湖秋冬美食主題旅遊，澎湖福朋喜來登酒店將「澎湖海鮮」融入餐酒的概念，提供精緻好味的澎湖菜、海鮮及創意滿分美食。就算今年無法出國，也能跟著澎湖海鮮用舌尖環遊世界，絕對是喜愛品嚐美食的饕客之首選。