長榮航空「類出國」專機接連啟航！與旅客共度7大節慶

長榮航空為陪伴民眾一起飛越疫情，將超前部署「類出國專案航班2.0」，從中秋節一口氣飛到明年元旦迎曙光，接連推出中秋賞月、雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年及曙光等7大主題，一起迎向充滿希望的2021年。
長榮航空表示，經濟艙超值優惠價5,888元(含稅)，商務艙豪華體驗價7,888元(含稅)，不分艙等加價1,000元即可指定靠窗座位。長榮航空也獨家提供「類出國」會員可實際累積哩程並加贈航段，購買商務艙可獲得1,000哩+1.5個航段；購買經濟艙者可獲得800哩+1個航段，讓這段時間無法出國的會員，可繼續累積哩程及晉升卡籍。
另為回饋所有無限萬哩遊的會員們，長榮航空領先業界推出以哩程兌換「類出國」酬賓機票，26,500哩程即可兌換經濟艙，32,500哩可兌換商務艙，不分艙等再加2,400哩即可兌換靠窗座位，席次限量，請會員及早規畫行程，若欲兌換酬賓機票請洽詢服務專線02-2501-1999，立即坐享哩程「類出國」的尊榮禮遇。
長榮航空指出，此次除了超人氣的Hello Kitty彩繪機外，深受航空迷青睞的787-10夢幻客機也首度加入「類出國」的行列，每個航班除了提供米其林三星主廚中村元計設計的餐點及免費Wi-Fi文字訊息服務外，並依照不同機型及節慶氛圍，搭配各具特色的專屬大禮包，獲得口碑爆棚的超值好禮。同時免稅品也會同樣享有業界最優惠價格，讓旅客買得開心又划算。
值得注意的是，此次將另闢全新的西海岸航路，並特別選定最新引進的波音787-10夢幻客機執飛中秋賞月及曙光專機，在一望無際的夜空中飛行，盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景。
另外，為了讓旅客更有參與感，搭乘賞月專機的民眾，若姓名中有「嫦娥」，即可獲贈波音787-10飛機模型乙架；雙十專機只要是10月10日出生的旅客，將可獲贈Hello Kitty彩繪機模型乙架，後續的節慶專機也將陸續推出不同的小確幸活動。
同樣深受旅客喜愛的星宇航空中秋包機，星宇航空則預計將在10月1日以及2日再推出「星宇追月號」飛行體驗，每日3班共6班。並於近日公佈相關產品資訊。