賴峰偉打造「青青小徑」　建構獨特的海島城市美學

賴峰偉說，澎湖綠覆率面積比例全國名列前茅，去年開始推廣「青青社區」，已有30社區參與環境改造，今年再推「青青小徑」，透過林相整理與再造，改善幽暗陰森的雜木林景象，打造林內清幽的青青小徑，成為通往康莊大道的林徑小路。
林務公園管理所長邱宗儀表示，青青草園計畫自民國91 年實施至今年8月共施作1,074筆土地，總面積達124.7公頃，自去年起進階為青青草園2.0，除延續草皮之景觀綠化、減災、提升市容等功能，並挑選適當地點，結合多色景觀性灌木及花草，並以圖形或線條，營造小型景觀花園，加強社區閒置空間之綠活化，塑造社區亮點。
邱宗儀表示，建造青青草園從公有閒置土地釋出、公私有地髒亂點排除及老舊建物拆除空地再利用著手，今年目標5公頃，已完成西文新村站牌前、金順發鐵工廠旁、春暉園西南側、舊法院停車場、明遠公園對面、中華電信南側等16處2.1公頃。
邱宗儀指出，林務公園管理所持續更新舊有馬公市區及201、204縣道等重要觀光交通路線上綠帶，結合各道路、公園、綠地、槽化島、林地等嵌塊，讓城市、郊區及道路連接形成綠網、綠廊，更創造出兼具地方特色、空間舒適感、景觀美感視覺的空間。
邱宗儀說明，今年與林務局已完成造林及林相更新面積5.92公頃，共計20,610株，預計再完成車船處、內垵、興仁水庫、菜園、加由公園、鐵線等造林地，累計造林株數將達24,056株、林相更新及新植造林面積將近10.47公頃。