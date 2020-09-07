桃園本土登革熱群聚再增1例　累積國內共16例

疾管署表示，該名個案在8月29日因出現發燒及肌肉痠痛等症狀至診所就醫，因反覆發燒於31日再次就醫並收治住院，住院期間出現紅疹，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報後，確診為登革熱第一型，目前住院治療中。
疾管署指出，個案可能被感染期間主要活動地為桃園市桃園區住家及補習班等地，與8月30日公布第15例本土個案之住家與活動地相距約200公尺，初步研判本案感染地為桃園市桃園區，可能與桃園區本土群聚事件有關，亦不排除社區中可能存在不顯性感染者。
為防範疫情擴散，衛生單位也已安排於個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急成蟲化學防治，並將持續進行個案活動地周邊的疫情調查及民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強通報。
今年截至目前國內累計16例本土登革熱病例，15例居住桃園市，1例居住新北市，多為桃園市桃園區長安里群聚個案；另累計58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。其中新加坡病例數為歷年同期最高。同時疾管署已將前述各國、越南、印尼、柬埔寨、緬甸、菲律賓及南亞印度、斯里蘭卡與馬爾地夫共12國登革熱旅遊疫情建議列為第一級注意地區。
疾管署再次呼籲，近期國內仍屬高溫多雨的天氣型態，提醒民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，積極清消環境及清除病媒蚊孳生源。另外，民眾如出現疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。
此外，疾管署也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。