國一女兒突問「會不會討厭我同學？」　媽一聽身世秒鼻酸

一名媽媽在臉書《爆廢公社》提到，就讀國一的女兒日前與朋友打完球回家後，突然開口「同學問妳會不會討厭她」，讓原PO感到相當意外「不會啊，她怎麼會這樣問」，女兒接著說「因為她父母吸毒被抓，關在監獄，從小和姑姑、阿嬤生活，她說有其它同學的父母知道，叫同學不要跟她來往」。
聽聞這些消息的原PO也忍不住鼻酸，並傳達給女兒正確觀念，「父母的事情跟她無關，我在乎的是你的朋友的品性」，成熟的女兒也認同「我也是這樣跟她說的」，又更讓身為媽媽的原PO感動「以前教導孩子的話有聽進去，讓她能夠這樣的告訴同學」，同時也心疼女兒同學的遭遇「覺得孩子出現了自卑心理，才會這樣問我女兒」。
整個過程曝光後，掀起大批家長感嘆並心疼，「愚昧無知的父母還是會，把上一輩的錯連帶在孩子身上」、「父母好壞，做孩子的能選擇嗎？原PO觀念很正確」、「不會介意這麼多，品性真的才是最重要的」、「很多有父母在身邊的小孩，品行也不怎麼樣啊」、「同學的排擠會造成孩子心裡的陰影，小時候我也是常常被叫一些很奇怪的外號，被排擠，但是長大了還是會有很多的陰影」。（編輯：潘毅）
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