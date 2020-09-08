老公嫖妓被發現！告密者點破暗黑真相　逆天結局震驚網友

該怎麼樣維持「夫妻間的好感情」，一直都是讓不少人頭疼的問題，對此，也有一名網友表示，朋友從老公同事那得知老公嫖妓後，竟是願意給老公機會，並提出「2條件」，這也讓他直呼「是我太大驚小怪了嗎」？





該名網友在PTT以「能原諒另一半出軌嗎？」為題，表示近期朋友A跟他訴苦，得知老公B嫖妓。據說是出國工作嫖了三次，而朋友A會知道這件事情是因爲老公的同事C男，和老公在工作上鬧得不愉快，C為了報復B，所以才說出這件事情，C更透露暗黑真相「若B再繼續在工作上為難他，就會把更多事情說出來」。



▲網友在PTT以「能原諒另一半出軌嗎？」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 而原PO聽完A訴苦完的隔天，得知A願意給老公一個機會，不過條件是「老公的錢要交出來」和「手機定位」，這樣逆天的結論讓原PO不禁疑惑，認為這會有用嗎？而B男後來還提告同事C男恐嚇，重點是，A竟還跟老公說「若有需要可以當證人」。





這也讓原PO滿頭問號，認為C男也有問題，但實際上B也確實有嫖妓，讓他不禁提問，「請問女生對這種事情真的能這麼輕易原諒哦？而且還能幫對方說話，是因為肉體出軌比較容易原諒？」，他也提到，「心裡不會有疙瘩嗎？不會覺得對方噁心嗎？是我太大驚小怪了嗎？」。



▲網友表示朋友得知老公嫖妓，竟還原諒對方。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，引起網友熱議，「無法原諒，分手唯一解」、「分啊，還要繼續被當白癡？」、「我不是幫男生說話，但男生這樣的人真的也不少。當下生氣是正常，但這並非太了不起的罪，該饒且饒」、「當然不行，在工作上為難人又嫖妓的男人好在那」、「c被反弄這種事情很常見，只能說不要自以為可以介入感情」。





也有網友表示「先叫A去驗性病再決定」、「A不介意更多事情？說不定是染病之類的？」、「A應該先快去驗有沒有得性病吧」、「先去看醫師，驗性病」。（編輯：郭佩蓉）



