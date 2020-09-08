女嘆左耳聽不見！挖出「驚人東西」嚇傻　全場愣：好可怕

你都多久「清」一次耳朵呢？有名女網友分享自身經歷，一直以來都被身旁的人認為「耳朵有問題」，怎知近日當她一「挖」，就挖出「驚人的東西」，讓她不禁直呼「超級神奇」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己一直以來都被身邊的人說「是不是耳朵有問題」，因為跟原PO說話時，她都聽不到，本想去耳鼻喉科看醫生，但又怕小題大作，也覺得以前健康檢查時，聽力檢查部分也都正常，所以就單純認為自己可能就是「不太專心聽別人說話，才可能沒聽見」。
她也提到，不過常常在網路上看到網友們分享因為耳屎卡住，導致聲音聽不清楚，讓她也開始「定期用挖耳棒」清看看，結果真挖出一個「巨大的耳屎」，但又覺得耳朵內還有東西，就索性繼續挖，但後來實在是太痛，就停止不敢挖。
就這樣日復一日，原PO洗好澡後都會清耳朵，沒想到就在近日，她躺在床上看影片時，心血來潮想說來挖個耳朵，結果竟然挖到「一個奇妙的東西」，仔細一看，竟是「棉花棒上的棉花」。
「我剛開始挖的時候，就覺得左耳比右耳好像多出來一塊東西，但我完全沒想過是它」，原PO也說道，「在挖它的過程，真的超級神奇，一開始是有個東西慢慢的被勾出來，接著有個『啵』的聲音，再來有風吹進去的感覺」，她也提醒網友們，使用棉花棒的時候要多加小心及注意。
貼文一出，引起網友熱議，「卡...卡了幾年了這個」、「哇...這是在裡面留了多久阿」、「好可怕喔」、「沒發炎啥的，蠻幸運的」；也有網友表示「認真的說，請大家不要自己嘗試挖耳朵，可能會讓自己受傷，可以花個掛號費去耳鼻喉科診所讓專業醫師協助」、「拜託大家不要亂挖耳朵，不是每個人的聽損都是耳屎造成的啊，就算真的是耳屎或有東西堵住造成的，在挖的過程中有可能反而把堵塞物推到更深處，甚至傷到耳膜，那你可能就真的會有聽損了，如果覺得耳朵被東西塞住影響聽力，拜託先去掛耳鼻喉科給醫生看一下，尤其是天生耳道比較狹窄的」。（編輯：郭佩蓉）