女嘆左耳聽不見！挖出「驚人東西」嚇傻　全場愣：好可怕

你都多久「清」一次耳朵呢？有名女網友分享自身經歷，一直以來都被身旁的人認為「耳朵有問題」，怎知近日當她一「挖」，就挖出「驚人的東西」，讓她不禁直呼「超級神奇」。





該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己一直以來都被身邊的人說「是不是耳朵有問題」，因為跟原PO說話時，她都聽不到，本想去耳鼻喉科看醫生，但又怕小題大作，也覺得以前健康檢查時，聽力檢查部分也都正常，所以就單純認為自己可能就是「不太專心聽別人說話，才可能沒聽見」。



▲有名女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 她也提到，不過常常在網路上看到網友們分享因為耳屎卡住，導致聲音聽不清楚，讓她也開始「定期用挖耳棒」清看看，結果真挖出一個「巨大的耳屎」，但又覺得耳朵內還有東西，就索性繼續挖，但後來實在是太痛，就停止不敢挖。



