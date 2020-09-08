自己創業較有時間陪小孩？過來人揭「真相」：根本沒品質

許多人婚後都會計劃生小孩，而有了孩子之後，也會開始想找能同時兼顧工作與孩子的職業。近日一名網友就在PTT透露，他家附近有一家夫妻共創的快炒店，平常用餐時間雖然忙碌，但好處是可以陪在小孩身邊，他並好奇詢問「大家會為了陪小孩長大而換工作或創業嗎？」問題曝光，立刻引來過來人分享經驗，認為「就算創業可以陪小孩，但這種陪伴根本沒品質」。

原PO在PTT女孩板發文指出，他家附近有一家小店，是一對夫妻一起創業的快餐店，用餐時間夫妻倆都忙進忙出，即便有開冷氣，炒菜的先生仍滿頭大汗，雖然看似辛苦，但這份工作的好處是「家長可以陪在小孩身旁」，無論小孩上整天課還是半天，家長都能先去接小孩再回店裡工作。

原PO更提到，除了能陪小孩之外，還有一個優點，就是自己當老闆，不用看別人眼色，小孩回來就在店裡寫作業，家長不用擔心小朋友放學亂跑，或是交到壞朋友，且小孩如果生病不舒服或有任何異狀，也可以馬上發現、及時處理，「常常聽到很多人遺憾地說，錯過小孩的成長、能重來一定花更多時間給家人，那麼小孩呢？ 小孩也會覺得爸媽錯過自己的成長而感到遺憾嗎？大家會為了可以陪小孩長大而換工作或創業嗎？」

▲自己創業是否較有時間陪小孩？過來人揭真相。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Unsplash》）

問題一出，網友隨即議論紛紛，「我怎麼覺得創業更陪不到小孩？除非是小孩出生前一切就已經上軌道，不然創業初期是沒有下班時間的吧？自己當老闆表示公司倒了就是你倒了，沒有頭家給你換」、「這個陪沒什麼品質吧！快炒個幾年肺部健康可能就GG了」、「沒品質的陪伴只是省錢關在店裡而已...」「創業就是要有決心賭上自己所有的時間，哪裡會有更多時間陪小孩」、「準時上下班、少加班的工作反而更多時間陪小孩」、「可以陪小孩的是早九晚五的工作吧！」「陪伴還是品質比較重要，把小孩綁在身邊不是陪」。

另也釣出過來人分享自身經驗，直指「我家人就是自營業，但根本沒時間陪小孩」、「我爸媽是自營業，30年老店的那種，我的童年是跟外傭一起度過的」、「我姐也創業開店，根本陪不到小孩，比外面工作還不如」、「通常都很忙，假日也沒空出門，小孩只能宅在家」、「爸爸開診所，媽媽顧櫃台，小孩丟樓上 ，一周只放一天」。此外，還有網友認為「自營業已經遠遠比上班族父母來得有機會陪小孩了，上班族連接小孩安親班7點下課都有難度了，更何況中午放學」。（編輯：許苡晴）