老婆竟5天不回家！男曝「超扯真相」　眾人嗆爆：不要臉

婚姻生活中，夫妻倆總會為了一些瑣事吵架，但若是其中一方「背叛了你」，你會怎麼做呢？有名男網友表示，老婆回娘家已經五天了，他也曝光原因是因為自己「外遇」，貼文一出，遭網友嗆「不要臉」。





該名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文，他表示老婆已經回娘家整整五天了，不僅不和他聯絡，連小孩好像也都不要了，他也提到原因並承認錯誤，其實是因為自己外遇，但文末竟補充兩句話「但我不肯跟她聯絡，看誰忍得久」。



▲男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文。（圖／翻攝自《靠北老婆》） 貼文一出，引起網友熱議，「小孩真倒楣，有你這種爸爸」、「可憐了小孩，請先把小孩安頓好，要玩再好好的玩吧！」、「我只能說當你的小孩很倒楣，不反省還有理，小孩好好顧著吧」、「小孩真的最無辜」、「你慢慢的忍，小孩帶好，做錯事...還是錯了ㄧ件大事，還有臉鬧彆扭」。



