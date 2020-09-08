老婆竟5天不回家！男曝「超扯真相」　眾人嗆爆：不要臉

婚姻生活中，夫妻倆總會為了一些瑣事吵架，但若是其中一方「背叛了你」，你會怎麼做呢？有名男網友表示，老婆回娘家已經五天了，他也曝光原因是因為自己「外遇」，貼文一出，遭網友嗆「不要臉」。
該名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文，他表示老婆已經回娘家整整五天了，不僅不和他聯絡，連小孩好像也都不要了，他也提到原因並承認錯誤，其實是因為自己外遇，但文末竟補充兩句話「但我不肯跟她聯絡，看誰忍得久」。
貼文一出，引起網友熱議，「小孩真倒楣，有你這種爸爸」、「可憐了小孩，請先把小孩安頓好，要玩再好好的玩吧！」、「我只能說當你的小孩很倒楣，不反省還有理，小孩好好顧著吧」、「小孩真的最無辜」、「你慢慢的忍，小孩帶好，做錯事...還是錯了ㄧ件大事，還有臉鬧彆扭」。
也有其他網友氣憤表示「做錯還不反省，還人家自由啦，不要臉」、「沒人比你更強了，還有臉這樣說」、「現在是流行錯的人可以比較大聲嗎？」、「其實他在蒐證，訴請離婚，你誤會了，」、「像個男人點，既然外遇了，該給的扶養費要拿得出來！還是要等你老婆提民事要的更多？」、「你到底有沒有羞恥心！自己外遇還好意思講話這麼不要臉！！真的渣的很徹底！！」、「你就是沒忍住才外遇，好意思喔？」。
事實上，雖然在今年五月「通姦罪除罪化」，法官認定《刑法》第239條「通姦罪」及《刑事訴訟法》第239條但書「可單獨對通姦配偶撤告」有違憲之虞，司法院大法官於5月29日做出第791號解釋，認定違反比例原則、平等原則等，正式宣告違憲，終結85年來的通姦罪刑罰。不過因為除罪化僅是《刑法》，還有《民法》、《家事法》這兩法可保障，民法可依第195條第3項之規定「侵害配偶權」，向外遇配偶及第三者求償。（編輯：郭佩蓉）