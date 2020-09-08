防偽口罩混用！衛福部強制逐片鋼印MIT　最快2週內上路

加利公司所製的實名制口罩日前被爆出摻雜陸製品，自4日起至11日，民眾可持手上印有「Carry mask」字樣的口罩，到接受實名制藥局或衛生所進行退換貨。截至7日為止，共回收187萬5,872片口罩，其中以新北市40萬8,381片最多、台北市為10,998片及宜蘭縣10,458片。
指揮中心發言人莊人祥今日下午召開臨時記者會，也針對口罩換貨情形以及未來衛福部措施做最新說明。莊人祥表示，為了避免民眾領到混用陸製非醫用口罩，衛福部將強制要求國產醫用平面式的口罩，要逐片以鋼印標示MD（醫用）及MIT（台灣製造），最快在兩週內實施。
莊人祥指出，為了確保實名制口罩部會遭混用且有利於民眾辨識，經濟部已協調相關廠商全力生產所需更換的雕刻鋼印輪，也快儘速供應給口罩製造廠商，至於衍生的相關費用則由廠商自行負擔。
莊人祥也強調，接下來在台灣製的每一片口罩都會有標示，如果是他國進口台灣的口罩，則會要求一定要標他們的產地，不管是在外盒上還是在口罩上，至少不會出現MIT標示在進口的口罩上，而海關也會確實檢查。
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