日本調查！10大「最難接受的男生壞習慣」　3項與吃有關

據「Googirl」調查顯示，超過9成的女性會因為接受不了男朋友的壞習慣而分手，雖然有些習慣看似不起眼，但卻可能是另一半的心頭刺。日本女生最無法接受的10大「男生壞習慣」如下：
＃咬指甲
咬指甲既不衛生也不美觀，據說還會手指留下一股口水味，實在該戒掉這壞習慣。
＃咀嚼聲超大
男女相處最常見的約會行程就是一起吃飯，餐桌禮儀不佳、咀嚼聲太大，看似不起眼，但是一而再、再而三地反覆發生，那可是很扣分的。
＃直視女生胸部
有些男生或許覺得已經在一起，行為露骨些沒關係。但還是很多女生不喜歡在外面表現得太過親密。更別說如果認識不久，盯著對方胸部看可是很不禮貌的。
＃初見面卻站得太近
許多女生對於與異性之間的距離很是敏感，若不清楚對方的界線便貿然靠太近，也是很扣分。
＃抖腳
許多女性受訪者直言，就算是帥哥，抖腳也讓人無法接受。抖腳給人粗俗的觀感，也是個最好改掉的壞習慣。
＃經常貶低他人
許多男生的幽默感往往深具攻擊性，可能自以為只是開玩笑，但藉著貶低他人來製造笑料，其實是一種讓人討厭的行為。
＃衛生習慣不佳
最基本的每天洗澡、洗臉刷牙、換乾淨的衣服，若連這都做不到，就很難彼此遷就了。
＃太喜歡照鏡子
頻繁照鏡子給人一種自戀狂的感覺，也會讓人覺得是不是把注意力都擺在自己身上，根本沒有關注身邊的人。
＃飯後剔牙
剔牙最好不要他人面前，若真有異物卡住想要馬上剔除，也應用手遮掩，否則也是滿失禮的。
＃碰過食物的手直接用衣服擦
有些男生可能覺得這是粗獷的表現，但吃得油膩膩的手直接擦在衣服上，讓人覺得很邋遢也不衛生。（編輯：倪浩軒）