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日本調查！10大「最難接受的男生壞習慣」　3項與吃有關

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-08 15:50:37

▲日本網站「Googirl」調查10大女生最難接受的「男生壞習慣」，其中3項與吃有關。（示意圖／取自 pixabay ）
▲日本網站「Googirl」調查10大女生最難接受的「男生壞習慣」，其中3項與吃有關。（示意圖／取自 pixabay ）
正所謂「相愛容易相處難」，很多時候要說出自己喜歡對方什麼優點不太容易，但要舉出難以接受對方什麼缺點卻是可以滔滔不絕。日本女生網站「Googirl」就發起一項網路調查，請女性受訪者列出最難以接受的「男生壞習慣」，而其中有3項都與吃東西有關，一起來看看答案吧！

據「Googirl」調查顯示，超過9成的女性會因為接受不了男朋友的壞習慣而分手，雖然有些習慣看似不起眼，但卻可能是另一半的心頭刺。日本女生最無法接受的10大「男生壞習慣」如下：

＃咬指甲

咬指甲既不衛生也不美觀，據說還會手指留下一股口水味，實在該戒掉這壞習慣。

＃咀嚼聲超大

男女相處最常見的約會行程就是一起吃飯，餐桌禮儀不佳、咀嚼聲太大，看似不起眼，但是一而再、再而三地反覆發生，那可是很扣分的。

＃直視女生胸部

有些男生或許覺得已經在一起，行為露骨些沒關係。但還是很多女生不喜歡在外面表現得太過親密。更別說如果認識不久，盯著對方胸部看可是很不禮貌的。

＃初見面卻站得太近

許多女生對於與異性之間的距離很是敏感，若不清楚對方的界線便貿然靠太近，也是很扣分。

＃抖腳

許多女性受訪者直言，就算是帥哥，抖腳也讓人無法接受。抖腳給人粗俗的觀感，也是個最好改掉的壞習慣。

▲男生有何壞習慣女生無法接受？「
▲日本網站「Googirl」調查10大女生最難接受的「男生壞習慣」。（示意圖／取自pixabay）
 

＃經常貶低他人

許多男生的幽默感往往深具攻擊性，可能自以為只是開玩笑，但藉著貶低他人來製造笑料，其實是一種讓人討厭的行為。

＃衛生習慣不佳

最基本的每天洗澡、洗臉刷牙、換乾淨的衣服，若連這都做不到，就很難彼此遷就了。

＃太喜歡照鏡子

頻繁照鏡子給人一種自戀狂的感覺，也會讓人覺得是不是把注意力都擺在自己身上，根本沒有關注身邊的人。

＃飯後剔牙

剔牙最好不要他人面前，若真有異物卡住想要馬上剔除，也應用手遮掩，否則也是滿失禮的。

＃碰過食物的手直接用衣服擦

有些男生可能覺得這是粗獷的表現，但吃得油膩膩的手直接擦在衣服上，讓人覺得很邋遢也不衛生。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

日本 男女 約會 戀愛 壞習慣

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